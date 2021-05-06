FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 630
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Немного иначе вижу, не ведаю верно ли:
Не уверен как именно, но как то так и делают)
Со вчерашнего отката перезатарился - фунта и золото всё туда же, на севера. Получилось с уровней предыдущих закрытых до отката доливок.
А евофунта фиксить не стал - так и стою на юга от 0.9144, хотя вариант, что дотянут до моего б/у пока ещё сохраняется.
Доливать сёдня не планирую - пущай в этот раз подальше от моих поз уйдут. Разворачиваться - тем паче планов нет.
Остаётся пока только наблюдение . Может и завтра так же - только смотреть всё ли ладушки...
у Евро-Ены, есть небольшой шанс упасть к 125.443
- попытаюсь поймать цену 126.474 и в селл
Имею подозрение, что до конца года глобально уже ничего не изменится ни на какой паре.
Однако такие пары, как йена, кад, франк - врядли разгонятся, будут склонны к торможению. Соответственно могут быть интересны разве что кроссы на них.
- попытаюсь поймать цену 126.474 и в селл
Сотку то, полторы может и продавят - но в целом это выглядит авантюрно.
да-уж! эта пара(USD\CAD) имеет свою логику. с ней нужно по другому прогнозировать
- пока розовая линия не закрепится выше красной - не чего рыпаться.
Сотку то, полторы может и продавят - но в целом это выглядит авантюрно.
в какую сторону ?
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приходится переводить мысленно сотка - для кого-то и 100 points прибыль.
- но я так понимаю Вы имели ввиду за сотку 1000 points ? - а это уже, не плохая прибыль.
Дык, если ева склонна в рост, йена на месте, либо сваливание южнее - в какую сторону безопаснее встать на их кросс ?
Это должно срабатывать в мозгу моментально, без вычислений :)
Так что лучше ответь на этот вопрос себе сам.
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Я бы эти пары, а та же и кроссы на них, вообще не трогал - они были интереснее для входа парой...тройкой этажей ранее.
Так же учитываю, что БЯ и БШ умеют жёстко интервенить свои валюты - а это чревато при агрессивной работе...
Что с ауди?
Не могу найти, за что её купили, всё на месте, а по ней рост. Обычно видно, что скинули "что-то", а купили "что-то", а здесь вообще ничего не видно.
Есть ответ?