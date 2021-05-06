FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 630

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Dikons:

Немного иначе вижу, не ведаю верно ли:

Не уверен как именно, но как то так и делают)

 
Снова прошёл движ на рынке и снова форум опустел.
 
Vitaly MuzichenkoСнова прошёл движ на рынке и снова форум опустел.

Со вчерашнего отката перезатарился - фунта и золото всё туда же, на севера. Получилось с уровней предыдущих закрытых до отката доливок.

А евофунта фиксить не стал - так и стою на юга от 0.9144, хотя вариант, что дотянут до моего б/у пока ещё сохраняется.

Доливать сёдня не планирую - пущай в этот раз подальше от моих поз уйдут. Разворачиваться - тем паче планов нет.

Остаётся пока только наблюдение . Может и завтра так же - только смотреть всё ли ладушки...

[Удален]  

у Евро-Ены, есть небольшой шанс упасть к 125.443

- попытаюсь поймать цену 126.474 и в селл

EURJPYH2 125.443

 

Имею подозрение, что до конца года глобально уже ничего не изменится ни на какой паре.

Однако такие пары, как йена, кад, франк - врядли разгонятся, будут склонны к торможению. Соответственно могут быть интересны разве что кроссы на них.

 
SanAlex: у Евро-Ены, есть небольшой шанс упасть к 125.443

- попытаюсь поймать цену 126.474 и в селл

Сотку то, полторы может и продавят - но в целом это выглядит авантюрно.

[Удален]  

да-уж! эта пара(USD\CAD) имеет свою логику. с ней нужно по другому прогнозировать 

- пока розовая линия не закрепится выше красной - не чего рыпаться.

USDCADH2

[Удален]  
Dikons:

Сотку то, полторы может и продавят - но в целом это выглядит авантюрно.

в какую сторону ?

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приходится переводить мысленно сотка - для кого-то и 100 points прибыль.

- но я так понимаю Вы имели ввиду за сотку 1000  points ? - а это уже, не плохая прибыль.

 
SanAlexв какую сторону ?

Дык, если ева склонна в рост, йена на месте, либо сваливание южнее - в какую сторону безопаснее встать на их кросс ?

Это должно срабатывать в мозгу моментально, без вычислений :)

Так что лучше ответь на этот вопрос себе сам.

- - -

Я бы эти пары, а та же и кроссы на них, вообще не трогал - они были интереснее для входа парой...тройкой этажей ранее.

Так же учитываю, что БЯ и БШ умеют жёстко интервенить свои валюты - а это чревато при агрессивной работе...

 

Что с ауди?

Не могу найти, за что её купили, всё на месте, а по ней рост. Обычно видно, что скинули "что-то", а купили "что-то", а здесь вообще ничего не видно.

Есть ответ?

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