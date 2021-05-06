FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 399

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SanAlex:

по дневному графику ещё есть шанс верх

Даже спорить не буду. Надеюсь у тебя будет +

А по еве я давно сказал, что пойдет к 1,13700 (это первая цель)


 

фунт ену продал немного.

Рынок сегодня щедр. На сегодня хватит со входами. Пусть работают пары дальше.


 

Всем привет. По фунту прикрыл сделку. В принципе не плохо получилось.

Есть еще потенциал вниз, но сегодня пятница...

По фунтене так же сделку прикрыл. Пойду паковать чемоданы на Бали))))


 
Что то ева на месте топчется.
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:
Что то ева на месте топчется.

ещё по топчется, и рванёт к   1.17872

Файлы:
EURUSDH2_1.17872.png  69 kb
 
SanAlex:

ещё по топчется, и рванёт к   1.17872

меня вот этот квадратик смущает.

Не пустит наверно.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

меня вот этот квадратик смущает.

Не пустит наверно.

может и раньше уйти вниз - если пробьёт красную трендовую линию.

а сейчас пробита синяя трендовая линия - просится верх 

---------------------

линии трендовые рисуются от индикатора - Heiken_Ashi

 
Aleksandr Yakovlev:

меня вот этот квадратик смущает.

Не пустит наверно.

Привет! Вы изменили стиль графика)

Скажите пожалуйста, как специалист по уровням, всегда ли пробитый уровень предпологает дальнейшее движение в том же направлении, и наоборот, при отбое от уровня???

Иногда наблюдаю картину, как цена пролетает уровень даже не моргнув глазом
 
VVT:

Привет! Вы изменили стиль графика)

Скажите пожалуйста, как специалист по уровням, всегда ли пробитый уровень предпологает дальнейшее движение в том же направлении, и наоборот, при отбое от уровня???

Иногда наблюдаю картину, как цена пролетает уровень даже не моргнув глазом
А с чего вдруг вы решили, что я спец :-) 
Многие заблуждаются, что уровень это определенная цена на графике. Это не так. 
Уровень это определенная зона на графике, которая интересна участникам на рынке 
или нет. Для своего удобства мы наносим линию на график. 
Буду дома, напишу дальше с ПК, а то со старта неудобно. 
 

Aleksandr Yakovlev:
А с чего вдруг вы решили, что я спец :-)

Буду дома, напишу дальше с ПК, а то со старта неудобно. 

Ну ладно нет спец, "практикующий"  Да уж, со смарта даже буквы не те выскакивают) Будет время напишите пожалуйста

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