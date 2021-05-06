FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 626
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Ага... и куда то севернее... однако ТП у доливки поставил 1867
Ага... и куда то севернее... однако ТП у доливки поставил 1867
мне бы поймать её у 1842.50 и к цели 1924.66
- а пока музыкальная пауза!!!
Похвастаться нечем - хожу криво.
На фото отчёт от 29.11 (старт текущего депа). Самая нижняя просадка, в районе цифры 108 - примерно 40% от депа.
То бишь одна и та же у меня проблема - нарушение ММ. А поиначе копеешный депо раскачивать - нудная тягомотина...
Хитрый какой :) У меня доливка от туда - вчерась вылавливал с отката - от 1844.28 получилось подловить.
Хитрый какой :) У меня доливка от туда - вчерась вылавливал с отката - от 1844.28 получилось подловить.
я не хитрый :) - бывает скачок при сносе стопов, вот жду такого чуда
На фунте вон по М15 частокол натыкали - толпа (внутридевники) вполне могут, как ты говоришь, за стопами откинуть... - будешь ловить ?
На евофунте быки с михами сошлись не на шутку:
- быков бодрит Тройное Дно (синие овалы, первое дно не влезло в фото, дальше по истории),
- мишки организовали Три Будды (розовые овалы на фото).
По весу - Три Будды сильнее Тройного Дна, ибо последнее является фактически горизонтом,
а как известно из классики линейной графики - "Горизонты более склонны к пробою".
У быков при этом есть подспорье - пробой трендовой (сиреньковый пунктир).
Однако при этом пробои наклонных трендовых против наклона - опять же по классике линейной графики считается сигналом средней силы (из трёх возможных: малый, средний, сильный).
Воопщем крепенько упёрлись лбами...
Как вариант, думаю пара будет сваливаться южнее, продвигаясь внизы по верху пробитой трендовой.
Сценарий довольно таки редкий, исторически, но бывает и такой.
На фунте вон по М15 частокол натыкали - толпа (внутридевники) вполне могут, как ты говоришь, за стопами откинуть... - будешь ловить ?
на этой паре - другая тактика, ловлю сверху вниз.
И не устал ещё ? Он растёт с середины марта.