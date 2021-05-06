FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 626

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SanAlex: золото медленно но уверено подбирается к цели 1882.00

Ага... и куда то севернее... однако ТП у доливки поставил 1867

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Dikons:

Ага... и куда то севернее... однако ТП у доливки поставил 1867

мне бы поймать её у 1842.50 и к цели 1924.66

- а пока музыкальная пауза!!!


 
Vladimir BaskakovМониторинг где?

Похвастаться нечем - хожу криво.

На фото отчёт от 29.11 (старт текущего депа). Самая нижняя просадка, в районе цифры 108 - примерно 40% от депа.

То бишь одна и та же у меня проблема - нарушение ММ. А поиначе копеешный депо раскачивать - нудная тягомотина...

Файлы:
29-11---16-12.png  7 kb
 
SanAlex: мне бы поймать у 1842.50

Хитрый какой :) У меня доливка от туда - вчерась вылавливал с отката - от 1844.28 получилось подловить.

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Dikons:

Хитрый какой :) У меня доливка от туда - вчерась вылавливал с отката - от 1844.28 получилось подловить.

я не хитрый  :)  - бывает скачок при сносе стопов, вот жду такого чуда 

 
SanAlexя не хитрый  :)  - бывает скачок при сносе стопов, вот жду такого чуда 

На фунте вон по М15 частокол натыкали - толпа (внутридевники) вполне могут, как ты говоришь, за стопами откинуть... - будешь ловить ?

 

На евофунте быки с михами сошлись не на шутку:

- быков бодрит Тройное Дно (синие овалы, первое дно не влезло в фото, дальше по истории),

- мишки организовали Три Будды (розовые овалы на фото).

По весу - Три Будды сильнее Тройного Дна, ибо последнее является фактически горизонтом,

а как известно из классики линейной графики - "Горизонты более склонны к пробою".

У быков при этом есть подспорье - пробой трендовой (сиреньковый пунктир).

Однако при этом пробои наклонных трендовых против наклона - опять же по классике линейной графики считается сигналом средней силы (из трёх возможных: малый, средний, сильный).

Воопщем крепенько упёрлись лбами...

Как вариант, думаю пара будет сваливаться южнее, продвигаясь внизы по верху пробитой трендовой.

Сценарий довольно таки редкий, исторически, но бывает и такой.

Файлы:
enmmqpn_-_e4.png  20 kb
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Dikons:

На фунте вон по М15 частокол натыкали - толпа (внутридевники) вполне могут, как ты говоришь, за стопами откинуть... - будешь ловить ?

на этой паре - другая тактика, ловлю сверху вниз.

GBPUSDH2

 
У меня 30 пар в работе и не могу найти ни одного входа. Может амеры что покажут.
 
SanAlexна этой паре - другая тактика, ловлю сверху вниз.

И не устал ещё ? Он растёт с середины марта.

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