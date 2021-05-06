FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 284
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Всем привет. Еня продажа.
Какая продажа Алеша? Если на графике образовалось пустое пространство, это не значит, что цена туда пойдёт. Цель 110
Иванушка, а ты покупай. Как говорится "скатертью дорожка".
Цель по Ене в 99 фигуре.
Цель по Ене в 99 фигуре.
Добрый день. CAD/JPY Торгуете?
Добрый день. CAD/JPY Торгуете?
Дневки цели:
возможный вход на седня:
Дневки цели:
возможный вход на седня:
Спасибо. Попробую 83.246.)
Спасибо. Попробую 83.246.)
EURCAD, EURGBP, EURAUD, USDCAD, AUDUSD - мой на седня приоритет!
Ну, и ваш CADJPY можно записать туда же, на посошок...
EURCAD, EURGBP, EURAUD, USDCAD, AUDUSD - мой на седня приоритет!
Ну, и ваш CADJPY можно записать туда же, на посошок...
AUDUSD т.п. 0.59+- или вверху?
AUDUSD т.п. 0.59+- или вверху?
Вот:
Биток торгуется и на выходных...
Можно попробовать со стопом: