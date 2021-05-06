FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 284

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Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Еня продажа.


Какая продажа Алеша? Если на графике образовалось пустое пространство, это не значит, что цена туда пойдёт. Цель 110
 
Vladimir Baskakov:
Какая продажа Алеша? Если на графике образовалось пустое пространство, это не значит, что цена туда пойдёт. Цель 110

Иванушка, а ты покупай.  Как говорится "скатертью дорожка".

 

Цель по Ене в 99 фигуре.


 
Lesorub:

Цель по Ене в 99 фигуре.


Добрый день. CAD/JPY Торгуете?

 
sterva:

Добрый день. CAD/JPY Торгуете?

Дневки цели:

возможный вход на седня:


 
Lesorub:

Дневки цели:

возможный вход на седня:


Спасибо.  Попробую 83.246.)

 
sterva:

Спасибо.  Попробую 83.246.)

EURCAD, EURGBP, EURAUD, USDCAD, AUDUSD - мой на седня приоритет!

Ну, и ваш CADJPY можно записать туда же, на посошок...

 
Lesorub:

EURCAD, EURGBP, EURAUD, USDCAD, AUDUSD - мой на седня приоритет!

Ну, и ваш CADJPY можно записать туда же, на посошок...

AUDUSD т.п. 0.59+- или вверху?

 
sterva:

AUDUSD т.п. 0.59+- или вверху?

Вот:


 

Биток торгуется и на выходных...

Можно попробовать со стопом:


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