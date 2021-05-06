FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 128

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Было бы хорошо не просто показывать точку разворота "Вот она!!!", а какую-то методику описать
 
Ivan Butko:
А тренд - это что? Как вы его определяете? Сколько минимально цена должна пройти в одну сторону, чтобы называться трендом? Есть ли по вашей системе флет? В чем разница между трендом и флетом?

Ну тренд - это направления движения, это самое главное что нас интересует, Флэт нам без разницы на него, они нужны для нормального формирования максимум и минимумов, на них не обращаем внимания. Флет это когда особ движения нету не вниз ни вверх.

"Сколько минимально цена должна пройти в одну сторону, чтобы называться трендом?"  - на этот вопрос сложно ответить, но движение будет соизмеримо с там что было до этого. примерно таким же, возможно но возможно и нет, вот например как у меня по gbpusd, я не успел закрыть в плюсе, теперь сижу и жду..... Рисковать не стоит, плюс 10-30% к депозиту это нормально с одного входа в рынок и можно выходить, но можно и подождать если есть желание.


Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
  • www.mql5.com
Технические индикаторы требуют для своих расчетов указания значений цен и/или значений объемов, на которых они будут считаться. Существуют 7 предопределенных идентификаторов перечисления ENUM_APPLIED_PRICE, для указания нужной ценовой базы расчетов. Если технический индикатор для своих расчетов использует ценовые данные, тип которых задается...
 
Evgeniy Zhdan:
Было бы хорошо не просто показывать точку разворота "Вот она!!!", а какую-то методику описать

Мне кажется этого самое лучшее то что я могу предложить. Есть закон дядюшки Элиотта, но к сожалению у всех 100 последователей, 100 разных мнений, а у самого автора одно. 

 

У нас еще есть 10 мин чтобы появился наш минимум, будем надеяться что так оно и будет....


 
ALEKSANDR GADZERA:

У нас еще есть 10 мин чтобы появился наш минимум, будем надеяться что так оно и будет....


У нас прям Экшен в прям эфире, минимум появился как и ожидалось, не совсем конечно очевидный но он есть, покупаем и поехали дальше.


 
ALEKSANDR GADZERA:

gbpjpy пока формируется максимум, это может значит что после точки цена пойдет снова вниз, или возможно в сейчас будет резкое движение вниз для нормального формирования минимума а потом цена пойдет вверх, ждемс....

Кто купил? я купил....

 
Те пары, что я анализирую это мои любимые, может кому-то нужны другие, пишите....
 

принцип или код, они где ? что обсуждаем ??

а то тут таких прямых эфиров "ну прямо завались" (c) кот матроскин

 

Еще есть один момент, бывает так что есть оттодоксальные максимумы и минимумы которые совершенно сбивают с толку например как вот здесь: на них не нужно реагировать но это конечно тяжело хочется развернуть позицию: когда цена уходит много дальше уже нужно реагировать, просто либо выходим из рынка или разворачиваемся и все.


 
Alexsandr San:

ну, и зря купили GBPJPYH2 самое время в SELL


Посмотрим)))) индикаторами вы ничего не добьетесь на рынке. с помощью них можно выходить из позиции, но никак не в ходить, в этом и смысл моего метода, мы входим в самом лучшем и возможном варианте для нас, без просадки. в Максимумах выходим на продаже в Минимумах на покупку. 

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