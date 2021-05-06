FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 128
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А тренд - это что? Как вы его определяете? Сколько минимально цена должна пройти в одну сторону, чтобы называться трендом? Есть ли по вашей системе флет? В чем разница между трендом и флетом?
Ну тренд - это направления движения, это самое главное что нас интересует, Флэт нам без разницы на него, они нужны для нормального формирования максимум и минимумов, на них не обращаем внимания. Флет это когда особ движения нету не вниз ни вверх.
"Сколько минимально цена должна пройти в одну сторону, чтобы называться трендом?" - на этот вопрос сложно ответить, но движение будет соизмеримо с там что было до этого. примерно таким же, возможно но возможно и нет, вот например как у меня по gbpusd, я не успел закрыть в плюсе, теперь сижу и жду..... Рисковать не стоит, плюс 10-30% к депозиту это нормально с одного входа в рынок и можно выходить, но можно и подождать если есть желание.
Было бы хорошо не просто показывать точку разворота "Вот она!!!", а какую-то методику описать
Мне кажется этого самое лучшее то что я могу предложить. Есть закон дядюшки Элиотта, но к сожалению у всех 100 последователей, 100 разных мнений, а у самого автора одно.
У нас еще есть 10 мин чтобы появился наш минимум, будем надеяться что так оно и будет....
У нас еще есть 10 мин чтобы появился наш минимум, будем надеяться что так оно и будет....
У нас прям Экшен в прям эфире, минимум появился как и ожидалось, не совсем конечно очевидный но он есть, покупаем и поехали дальше.
gbpjpy пока формируется максимум, это может значит что после точки цена пойдет снова вниз, или возможно в сейчас будет резкое движение вниз для нормального формирования минимума а потом цена пойдет вверх, ждемс....
Кто купил? я купил....
принцип или код, они где ? что обсуждаем ??
а то тут таких прямых эфиров "ну прямо завались" (c) кот матроскин
Еще есть один момент, бывает так что есть оттодоксальные максимумы и минимумы которые совершенно сбивают с толку например как вот здесь: на них не нужно реагировать но это конечно тяжело хочется развернуть позицию: когда цена уходит много дальше уже нужно реагировать, просто либо выходим из рынка или разворачиваемся и все.
ну, и зря купили GBPJPYH2 самое время в SELL
Посмотрим)))) индикаторами вы ничего не добьетесь на рынке. с помощью них можно выходить из позиции, но никак не в ходить, в этом и смысл моего метода, мы входим в самом лучшем и возможном варианте для нас, без просадки. в Максимумах выходим на продаже в Минимумах на покупку.