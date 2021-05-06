FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 540
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Как говорил Matemat - определить тренд можно, но никто пока не может определить точку разворота
Точку да, а уровень можно с довольно большой вероятностью.
Как говорил Matemat - определить тренд можно, но никто пока не может определить точку разворота
))) Соглашусь это сложно но всё- же можно.
Есть импульсы внутри волн и точка Х, где последнею моно найти тока на 1М.
Как говорил Matemat - определить тренд можно, но никто пока не может определить точку разворота
Тара все дал для этого...
Точку да, а уровень можно с довольно большой вероятностью.
Тара все дал для этого...
Дружище просто есть такое: импульс как на той неделе /макс/-перешёл в малый тренд, а малый тренд далее не развился и его
после пробоя определённых ценовых меток можно рассматривать как большой восходящий, а перейдёт ли он в глобальный - ?
Может просто завершиться на импульсе и развернуться.
Сдесь нужно обрабатывать большой массив данных и не так это всё просто бывает.
Слабый ценовой уровень возврата цены 1.3300 он может и от корректироваться, т.е снизиться вслед за ценой, точек входа пока нет - мало данных.
Можно конечно разыграть партию с патерном РОМБ и пройтись по каналу, но так как уже время позднее
делать этого не буду. Может кто на дэмке ради эксперемента разыграеться... ./
Сем хороших профитов... /
По евре точно вверх сейчас, крупные игроки покупают еще с 9 числа!.