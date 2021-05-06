FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 540

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Как говорил Matemat - определить тренд можно, но никто пока не может определить точку разворота
 
Renat Akhtyamov:
Как говорил Matemat - определить тренд можно, но никто пока не может определить точку разворота

Точку да, а уровень можно с довольно большой вероятностью.

 
Renat Akhtyamov:
Как говорил Matemat - определить тренд можно, но никто пока не может определить точку разворота

))) Соглашусь это сложно но всё- же можно.

Есть импульсы внутри волн и точка Х, где последнею моно найти тока на 1М.

 
Renat Akhtyamov:
Как говорил Matemat - определить тренд можно, но никто пока не может определить точку разворота

Тара все дал для этого...

 
khorosh:

Точку да, а уровень можно с довольно большой вероятностью.

уровень может быть пробит
 
Lesorub:

Тара все дал для этого...

Дружище просто есть такое: импульс как на той неделе /макс/-перешёл в  малый тренд, а малый тренд далее не развился и его

после пробоя определённых ценовых меток можно рассматривать как большой восходящий, а перейдёт ли он  в глобальный - ?

Может просто завершиться на импульсе и развернуться.

Сдесь нужно обрабатывать большой массив данных и не так это всё просто бывает.

 

Слабый ценовой уровень возврата цены 1.3300 он может и от корректироваться, т.е снизиться вслед за ценой, точек входа пока нет - мало данных.


 

Можно конечно разыграть партию с патерном РОМБ и пройтись по каналу, но так как уже время позднее 

делать этого не буду. Может кто на дэмке ради эксперемента разыграеться... ./

Сем хороших профитов... /

 
И Вам доброй ночи. 
 

По евре точно вверх сейчас, крупные игроки покупают еще с 9 числа!.


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