FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 637

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Dikons:
Пошутил - это хорошо. Дык и график как то сам нарисовал что ли ?

Он умеет))))

[Удален]  

Этот товарищ может всё:


 
Valeriy Yastremskiy: Он умеет))))

Ну...у..уу.... так не честно... я ведь не за живопись спрашивал.

 
Dikons:

Ну...у..уу.... так не честно... я ведь не за живопись спрашивал.

зато смешно))) 

 
Valeriy Yastremskiyзато смешно))) 

Ну, да... особенно с меня - челюсть то отвалилась :)

[Удален]  
.
 

На еве кто куда смотрит:

1) 1.25 и далее...

2) 1.25 и обратно.

3) где то недалече уже отвалится.

4) другой вариант...
 
Aleksei Stepanenko:


понравилась картинка, похожа на неземное послание, супер 

Ага, и название соответствует "ONO" )
 
Aleksei Stepanenko:


пока так

ahahahahaha

+

 
Vitaly Muzichenko:
Снова прошёл движ на рынке и снова форум опустел.

какое движ?

я даже и не заметил

;)

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