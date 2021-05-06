FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 637
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Пошутил - это хорошо. Дык и график как то сам нарисовал что ли ?
Он умеет))))
Этот товарищ может всё:
Ну...у..уу.... так не честно... я ведь не за живопись спрашивал.
Ну...у..уу.... так не честно... я ведь не за живопись спрашивал.
зато смешно)))
Ну, да... особенно с меня - челюсть то отвалилась :)
На еве кто куда смотрит:
1) 1.25 и далее...
2) 1.25 и обратно.
3) где то недалече уже отвалится.4) другой вариант...
понравилась картинка, похожа на неземное послание, супер
пока так
ahahahahaha
+
Снова прошёл движ на рынке и снова форум опустел.
какое движ?
я даже и не заметил
;)