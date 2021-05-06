FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 361

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gobirzharf:
Помолимся за nasdaq на 11000 за неделю) Меня зафрендили несколько гур) Спасибо, нинада, сам гура мля еще тот;)

Два ваших коммента на этой страницы меня поставили в ступор.

А собственно вы с кем здесь говорите? Или кому говорите?

И вы о чем вообще?

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Два ваших коммента на этой страницы меня поставили в ступор.

А собственно вы с кем здесь говорите? Или кому говорите?

И вы о чем вообще?

Надо, чтобы вот эта загогулина, и все на нее похожие, были вот там, где черточка черная на рисунке. 

Файлы:
ekejhjeh.png  19 kb
 
gobirzharf:

Надо, чтобы вот эта загогулина, и все на нее похожие, были вот там, где черточка черная на рисунке. 

Которая загогулина?

 

Золото: скорее всего, снижение до 1750-1800 с последующим ростом существенно выше 2000 (2400-2500, возможно). Альтернатива - быстрый старт с текущего уровня в ту же сторону. 

Доллар - серьёзное снижение на горизонте год. Очень серьёзное. 

Сегмент IT - бурный рост и высокая волатильность в течение года, или вроде того. После - апокалипсис. 

У швейцарского франка всё хорошо. 

Нам повезло, живём в интересное время) 

 
Всё, ветка закончилась? 
[Удален]  
вроде как должна сегодня коснутся, этой цены 1908.80
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XAUUSDH2.png  61 kb
 

Канадца продал. Минимум не отработан(синяя линия внизу).

Есть консолидация небольшая с ложным пробоем. Жду все таки обновление минимума. Риск на сделку примерно 0,33%.

Соотношение 1 к 10.

Все, выбило по стопу. Жаль.

 

Фунт франк сработал трал выставленный на 30 п.

Часть позиции закрыта. Остальная часть отправлена в свободное плавание)))


[Удален]  
USDCAD нацелен с утра с 6.00 к 1.31167
Файлы:
USDCADH2.png  49 kb
USDCADH2k.png  31 kb
 
SanAlex:
USDCAD нацелен с утра с 6.00 к 1.31167

Все может быть. Если выбьет по стопу- убыток не велик.

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