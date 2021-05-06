FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 361
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Помолимся за nasdaq на 11000 за неделю) Меня зафрендили несколько гур) Спасибо, нинада, сам гура мля еще тот;)
Два ваших коммента на этой страницы меня поставили в ступор.
А собственно вы с кем здесь говорите? Или кому говорите?
И вы о чем вообще?
Два ваших коммента на этой страницы меня поставили в ступор.
А собственно вы с кем здесь говорите? Или кому говорите?
И вы о чем вообще?
Надо, чтобы вот эта загогулина, и все на нее похожие, были вот там, где черточка черная на рисунке.
Надо, чтобы вот эта загогулина, и все на нее похожие, были вот там, где черточка черная на рисунке.
Которая загогулина?
Золото: скорее всего, снижение до 1750-1800 с последующим ростом существенно выше 2000 (2400-2500, возможно). Альтернатива - быстрый старт с текущего уровня в ту же сторону.
Доллар - серьёзное снижение на горизонте год. Очень серьёзное.
Сегмент IT - бурный рост и высокая волатильность в течение года, или вроде того. После - апокалипсис.
У швейцарского франка всё хорошо.
Нам повезло, живём в интересное время)
Канадца продал. Минимум не отработан(синяя линия внизу).
Есть консолидация небольшая с ложным пробоем. Жду все таки обновление минимума. Риск на сделку примерно 0,33%.
Соотношение 1 к 10.
Все, выбило по стопу. Жаль.
Фунт франк сработал трал выставленный на 30 п.
Часть позиции закрыта. Остальная часть отправлена в свободное плавание)))
USDCAD нацелен с утра с 6.00 к 1.31167
Все может быть. Если выбьет по стопу- убыток не велик.