FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 151
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А что, кто-нибудь реально зарабатывает на форексе? Стоит время тратить?
Привет. Торговля за неделю. Сам решай. Стоит или нет.
Это у людей в голове...
У организатора все четко! По плану.
Цель, набор, кидок!
И на Фунте поимеют покупашек, и на Ене цель нарисовали много страниц назад...
Все давно придумано!
Кинул на Фунта еще маляську. Один хрен, придут к цели!!!
Зравствуйте вы по моему рановато решились продавать фунта он вполне себе сходит еще до 1.28156 ну как бы мне так видится !
Зравствуйте вы по моему рановато решились продавать фунта он вполне себе сходит еще до 1.28156 ну как бы мне так видится !
На чем основано Ваше видение?
GBPJPY, корректировку на выходные сами делайте, думаю все справятся
Немного не корректно в выходные указал 22:45 как раз был последний бар перед выходными, ну я думаю разобрались те кому надо.
Солдат спит, служба идет:
GBPUSD Ждем максимума через 10 мин, и поехали вниз
Извиняюсь не проснулся еще, пойду кофе налью, максимум был как раз в 8:10, маленький но был, он позволяет войти в рынок без просадки.
Хотя ситуация двоякая, если сейчас на М15 нарисуется минимум, т.е. цена уйдет ниже 1,235 то ситуация поменяется, будет покупка. немного ждем для принятия решения, но я думаю, что также и останется продажа.
GBPUSD Ждем максимума через 10 мин, и поехали вниз
Извиняюсь не проснулся еще, пойду кофе налью, максимум был как раз в 8:10, маленький но был, он позволяет войти в рынок без просадки.
Хотя ситуация двоякая, если сейчас на М15 нарисуется минимум, т.е. цена уйдет ниже 1,235 то ситуация поменяется, будет покупка. немного ждем для принятия решения, но я думаю, что также и останется продажа.
не два не полтора. самая плохая ситуация когда в в последний или предпоследний бар движение цены меняется и тут не совсем понятно максимум это или минимум. ждемс...
GBPJPY думаю выше не пойдет пока, с этого момента пойдем вниз. наверно. приблизительно 1000п. вниз.
GBPJPY думаю выше не пойдет пока, с этого момента пойдем вниз. наверно. приблизительно 1000п. вниз.
Привет. Ну ты и прогнозер)))
Привет. Ну ты и прогнозер)))
по существу пожалуйста.