FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 151

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freelancer666:

А что, кто-нибудь реально зарабатывает на форексе? Стоит время тратить?

Привет. Торговля за неделю. Сам решай. Стоит или нет.



 
Lesorub:

Это у людей в голове...

У организатора все четко! По плану.

Цель, набор, кидок!


И на Фунте поимеют покупашек,  и на Ене цель нарисовали много страниц назад...

Все давно придумано!


Кинул на Фунта еще маляську. Один хрен, придут к цели!!!


Зравствуйте вы по моему рановато решились продавать фунта он вполне себе сходит еще до 1.28156 ну как бы мне так видится !

 
Вадим Новопашин:

Зравствуйте вы по моему рановато решились продавать фунта он вполне себе сходит еще до 1.28156 ну как бы мне так видится !

На чем основано Ваше видение?

 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPJPY, корректировку на выходные сами делайте, думаю все справятся


Немного не корректно в выходные указал 22:45 как раз был последний бар перед выходными, ну я думаю разобрались те кому надо.

 

Солдат спит, служба идет:


 

GBPUSD Ждем максимума через 10 мин, и поехали вниз

Извиняюсь не проснулся еще, пойду кофе налью, максимум был как раз в 8:10, маленький но был, он позволяет войти в рынок без просадки.

Хотя ситуация двоякая, если сейчас на М15 нарисуется минимум, т.е. цена уйдет ниже 1,235 то ситуация поменяется, будет покупка. немного ждем для принятия решения, но я думаю, что также и останется продажа.


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPUSD Ждем максимума через 10 мин, и поехали вниз

Извиняюсь не проснулся еще, пойду кофе налью, максимум был как раз в 8:10, маленький но был, он позволяет войти в рынок без просадки.

Хотя ситуация двоякая, если сейчас на М15 нарисуется минимум, т.е. цена уйдет ниже 1,235 то ситуация поменяется, будет покупка. немного ждем для принятия решения, но я думаю, что также и останется продажа.


не два не полтора. самая плохая ситуация когда в в последний или предпоследний бар движение цены меняется и тут не совсем понятно максимум это или минимум. ждемс...

 

GBPJPY думаю выше не пойдет пока, с этого момента пойдем вниз. наверно. приблизительно 1000п. вниз.


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPJPY думаю выше не пойдет пока, с этого момента пойдем вниз. наверно. приблизительно 1000п. вниз.


Привет. Ну ты и прогнозер)))


 
Aleksandr Yakovlev:

Привет. Ну ты и прогнозер)))


по существу пожалуйста.

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