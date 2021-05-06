FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 593
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Кабель, не понять счас, толи откат пошел, то ли просто все так, короч цена зависла между уровнями
У золота ещё сигнал серьёзный появился верх к 1856.85
конечно, тут и без индюков видно было, такое падение без коррекции не останется(ИМХО, и не только мое)
Расстановка по Японской йене, перед Нонфармами
у фунта сегодня может быть перелом вниз но неточно, нужно оранжевую преодолеть.
У золота ещё сигнал серьёзный появился верх к 1856.85
золотом сегодня нужно быть осторожным - хоть он и верх хорошо показывает, но может сносить стопы туда сюда.
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переломный день сегодня для золота
золотом сегодня нужно быть осторожным - хоть он и верх хорошо показывает, но может сносить стопы туда сюда.
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переломный день сегодня для золота
Нонфармы вообще-то, или индюки сигналят?
87.56
То же думаю, что в течении месяца-полтора, до 87.50 сходим.
Нонфармы вообще-то, или индюки сигналят?
Вы спрашивали сегодня про оранжевою линию, я сегодня нашёл отличный Индикатор, который рисует эту линию.
https://www.mql5.com/ru/code/30767