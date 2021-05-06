FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 593

Новый комментарий
 

Кабель, не понять счас, толи откат пошел, то ли просто все так, короч цена зависла между уровнями

 

[Удален]  
У золота ещё сигнал серьёзный появился верх к 1856.85
Файлы:
XAUUSDH2_1856.85.png  66 kb
 
SanAlex:
У золота ещё сигнал серьёзный появился верх к 1856.85

конечно, тут и без индюков видно было, такое падение без коррекции не останется(ИМХО, и не только мое)

 

Расстановка по Японской йене, перед Нонфармами


[Удален]  

у фунта сегодня может быть перелом вниз но неточно, нужно оранжевую преодолеть.

GBPUSDH2.png 

 
Канадский доллар, скучная обстановка, просто упал, и до ближайших уровней далеко
[Удален]  
SanAlex:
У золота ещё сигнал серьёзный появился верх к 1856.85

золотом сегодня нужно быть осторожным - хоть он и верх хорошо показывает, но может сносить стопы туда сюда.

-------------------------------------------------------------------------------------

переломный день сегодня для золота 

XAUUSDDaily

Файлы:
XAUUSDM30.png  49 kb
 
SanAlex:

золотом сегодня нужно быть осторожным - хоть он и верх хорошо показывает, но может сносить стопы туда сюда.

-------------------------------------------------------------------------------------

переломный день сегодня для золота 


Нонфармы вообще-то, или индюки сигналят?

 
SanAlex:

87.56

То же думаю, что в течении месяца-полтора, до 87.50 сходим.

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

Нонфармы вообще-то, или индюки сигналят?

Вы спрашивали сегодня про оранжевою линию, я сегодня нашёл отличный Индикатор, который рисует эту линию.

https://www.mql5.com/ru/code/30767  

Pivot Points
Pivot Points
  • www.mql5.com
Индикатор отображает границы текущего и предыдущего дня при помощи графических объектов OBJ_RECTANGLE и пять рассчитанных уровней ' при помощи графических объектов OBJ_TREND. Можно выбрать два вида расчёта текущей Pivot Point - используя только цены предыдущего...
1...586587588589590591592593594595596597598599600...656
Новый комментарий