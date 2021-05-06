FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 209

Новый комментарий
 
Aleksandr Yakovlev:

А я опять тут встал немножко на продажу по еньке.

Закрыл все. Спать пошел.

Это вы зря, вставайте на покупку уже, еще можно)


 

EURUSD падем до этой точки, или растем, в общем будет тут разворот тренда.


 

USDJPY как мне кажется, в течении 4-8 часов должны подняться до отметки между 108.47 и 108.6


 
ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY как мне кажется, в течении 4-8 часов должны подняться до отметки между 108.47 и 108.6


если у вас не было открыто бай позиции, то вам,так бы не казалось.

 
Vitali Kadel:

если у вас не было открыто бай позиции, то вам,так бы не казалось.

)))
 
Биткоин пошел вниз к нулю,с остановками на 4000 и 1950
 
Alexxl2008:
Биткоин пошел вниз к нулю,с остановками на 4000 и 1950

само собой

;)

 

А что Биток забыл внизу?

Скорее опять, в 19600...

 
Lesorub:

А что Биток забыл внизу?

Скорее опять, в 19600...

просто его в верха случайно занесло

не разобрались толком что система не работоспособна при больших объемах транзакций

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

USDJPY как мне кажется, в течении 4-8 часов должны подняться до отметки между 108.47 и 108.6


Вы уже закрыли позиции? или ещё стоите верх?

Скорее всего - он вниз собрался, хотя кто, его знает

USDJPYH2

может кому - И, интересно. Вот - этот, Индикатор - https://www.mql5.com/ja/code/13910 и обычный MACD (13,21,5)

1...202203204205206207208209210211212213214215216...656
Новый комментарий