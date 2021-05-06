FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 209
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А я опять тут встал немножко на продажу по еньке.
Закрыл все. Спать пошел.
Это вы зря, вставайте на покупку уже, еще можно)
EURUSD падем до этой точки, или растем, в общем будет тут разворот тренда.
USDJPY как мне кажется, в течении 4-8 часов должны подняться до отметки между 108.47 и 108.6
USDJPY как мне кажется, в течении 4-8 часов должны подняться до отметки между 108.47 и 108.6
если у вас не было открыто бай позиции, то вам,так бы не казалось.
если у вас не было открыто бай позиции, то вам,так бы не казалось.
Биткоин пошел вниз к нулю,с остановками на 4000 и 1950
само собой
;)
А что Биток забыл внизу?
Скорее опять, в 19600...
А что Биток забыл внизу?
Скорее опять, в 19600...
просто его в верха случайно занесло
не разобрались толком что система не работоспособна при больших объемах транзакций
USDJPY как мне кажется, в течении 4-8 часов должны подняться до отметки между 108.47 и 108.6
Вы уже закрыли позиции? или ещё стоите верх?
Скорее всего - он вниз собрался, хотя кто, его знает
может кому - И, интересно. Вот - этот, Индикатор - https://www.mql5.com/ja/code/13910 и обычный MACD (13,21,5)