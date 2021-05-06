FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 78

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Aleksandr Yakovlev:



Что Саня ,все? Говорил же, потрать на детей, не лезь на форекс с таким IQ
 
Lesorub:

Да мне не жаль!

Вас как заманивали в ловушку, так и будут иметь по жизни...

Что ж, каждому свое!


Будет возврат в район лоу. Зарабатывайте...

Все бы замечательно, если бы не тикал своп ..) Как понимаю пока это чуть ниже 1.08 причем с большой вероятностью?

Да, программа с расчетом вероятности пригодилась бы.)

 
sterva:

Все бы замечательно, если бы не тикал своп..) Как понимаю пока это чуть ниже 1.08 причем с большой вероятностью?

Да, программа с расчетом вероятности пригодилась бы.)

Что Вам мешает найти пару, где своп положительный для сделок, найти сигнал и встать по нему???


А что хотите посчитать?

 
Lesorub:

Что Вам мешает найти пару, где своп положительный для сделок, найти сигнал и встать по нему???


А что хотите посчитать?

Найти пару легко, только своп они с положительного часто на отрицательный меняют(уже было раз 5 если не ошибаюсь). 

Хочу видеть вероятность (или изменение вероятности) движения цены в зависимости от тренда на различных тф при нескольких (2,3,4,.....) рельсах с двойным аукционом.

Может немного непонятно, но думаю зная вероятность можно экономить своп. Допустим я даже не заходила бы по той же евро, даже зная 100% значение цены на хаях, понимая,что маленькая вероятность движения вверх по последней рельсе с двойным аукционом может выйти боком (понятно почему).   

 
sterva:

Найти пару легко, только своп они с положительного часто на отрицательный меняют(уже было раз 5 если не ошибаюсь). 

Хочу видеть вероятность (или изменение вероятности) движения цены в зависимости от тренда на различных тф при нескольких (2,3,4,.....) рельсах с двойным аукционом.

Может немного непонятно, но думаю зная вероятность можно экономить своп. Допустим я даже не заходила бы по той же евро, даже зная 100% значение цены на хаях, понимая,что маленькая вероятность движения вверх по последней рельсе с двойным аукционом может выйти боком (понятно почему).   

Вот выборка по свопам из окна обзора:


А если нужен сигнал  с палок, то берите D1 только. Там все довольно быстро происходит и влияние свопа не такое уж и сильное.

 
Lesorub:

Вот выборка по свопам:

А если нужен сигнал  с палок, то берите D1 только. Там все довольно быстро происходит и влияние свопа не такое уж и сильное.

Спасибо сравню со своей.)

 
sterva:

USDDKK своп на бай +2.33 03.02 нарисовали бай сигнал. Отработали 06.02! всего то 3 дня и положительный своп:


 

Фиксанул первые 314 п. профита. Возможен откат на тест лоу (сигналы в наличии на Н4):


 
Vladimir Baskakov:
Что Саня ,все? Говорил же, потрать на детей, не лезь на форекс с таким IQ

ты то, что радуешься, клоун, ты тоже руками и лотами торгуешь, без стопов

так же нет систематизации, а при ошибках только усугубляете, и наоборот

лучше по лесорубу торгуй


только в плюсе был, уже лебедь на графике, молодец. еще на 10 умнож лот.


вспомни, про перерыв! чем больше проигрываешь тем дальше отклоняешься от золотых 20% в месяц, много раз проиграешь большую сумму, столько много месяцев надо будет перерыв чтобы обнулиться и начать нормально торговать, не догоняя свои деньги

 
Lesorub:

USDDKK своп на бай +2.33 03.02 нарисовали бай сигнал. Отработали 06.02! всего то 3 дня и положительный своп:


В личку написала.((

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