FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 78
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Да мне не жаль!
Вас как заманивали в ловушку, так и будут иметь по жизни...
Что ж, каждому свое!
Будет возврат в район лоу. Зарабатывайте...
Все бы замечательно, если бы не тикал своп ..) Как понимаю пока это чуть ниже 1.08 причем с большой вероятностью?
Да, программа с расчетом вероятности пригодилась бы.)
Все бы замечательно, если бы не тикал своп..) Как понимаю пока это чуть ниже 1.08 причем с большой вероятностью?
Да, программа с расчетом вероятности пригодилась бы.)
Что Вам мешает найти пару, где своп положительный для сделок, найти сигнал и встать по нему???
А что хотите посчитать?
Что Вам мешает найти пару, где своп положительный для сделок, найти сигнал и встать по нему???
А что хотите посчитать?
Найти пару легко, только своп они с положительного часто на отрицательный меняют(уже было раз 5 если не ошибаюсь).
Хочу видеть вероятность (или изменение вероятности) движения цены в зависимости от тренда на различных тф при нескольких (2,3,4,.....) рельсах с двойным аукционом.
Может немного непонятно, но думаю зная вероятность можно экономить своп. Допустим я даже не заходила бы по той же евро, даже зная 100% значение цены на хаях, понимая,что маленькая вероятность движения вверх по последней рельсе с двойным аукционом может выйти боком (понятно почему).
Найти пару легко, только своп они с положительного часто на отрицательный меняют(уже было раз 5 если не ошибаюсь).
Хочу видеть вероятность (или изменение вероятности) движения цены в зависимости от тренда на различных тф при нескольких (2,3,4,.....) рельсах с двойным аукционом.
Может немного непонятно, но думаю зная вероятность можно экономить своп. Допустим я даже не заходила бы по той же евро, даже зная 100% значение цены на хаях, понимая,что маленькая вероятность движения вверх по последней рельсе с двойным аукционом может выйти боком (понятно почему).
Вот выборка по свопам из окна обзора:
А если нужен сигнал с палок, то берите D1 только. Там все довольно быстро происходит и влияние свопа не такое уж и сильное.
Вот выборка по свопам:
А если нужен сигнал с палок, то берите D1 только. Там все довольно быстро происходит и влияние свопа не такое уж и сильное.
Спасибо сравню со своей.)
USDDKK своп на бай +2.33 03.02 нарисовали бай сигнал. Отработали 06.02! всего то 3 дня и положительный своп:
Фиксанул первые 314 п. профита. Возможен откат на тест лоу (сигналы в наличии на Н4):
Что Саня ,все? Говорил же, потрать на детей, не лезь на форекс с таким IQ
ты то, что радуешься, клоун, ты тоже руками и лотами торгуешь, без стопов
так же нет систематизации, а при ошибках только усугубляете, и наоборот
лучше по лесорубу торгуй
только в плюсе был, уже лебедь на графике, молодец. еще на 10 умнож лот.
вспомни, про перерыв! чем больше проигрываешь тем дальше отклоняешься от золотых 20% в месяц, много раз проиграешь большую сумму, столько много месяцев надо будет перерыв чтобы обнулиться и начать нормально торговать, не догоняя свои деньги
USDDKK своп на бай +2.33 03.02 нарисовали бай сигнал. Отработали 06.02! всего то 3 дня и положительный своп:
В личку написала.((