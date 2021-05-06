FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 533

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Вчерашние бай лимиты отработали... ./

[Удален]  

по Индикаторам просятся верх 

Снимок.PNG

 

А я тупо соглашусь с Баскаковым по еве.

Цель его 1.2 не подтверждаю, а то что вверх - согласен.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

А я тупо соглашусь с Баскаковым по еве.

Цель его 1.2 не подтверждаю, а то что вверх - согласен.

Респект
 
Vladimir Baskakov:
Респект

Да вчера снова зачесались руки и начал прогить, глядя на твои профиты.

У мну %-т меньше ;)

В результате получил новый не плохой трендовый сигнал, который подтверждает - ева вверх.

Причем сигналу уже минимум месяц

На реале и на демо одинаково:
Файлы:
3p94l4x1od4.png  23 kb
 

Всем салют!

GBPUSD Ко вчерашней точки на продажу вот еще одна тоже на продажу...

 


 

GBPJPY приблизительно так должно быть

 
ALEKSANDR GADZERA:

Всем салют!

GBPUSD Ко вчерашней точки на продажу вот еще одна тоже на продажу...

 


Я понимаю что так хочется но это не есть истина!!!

 

EURUSD  все как обычно)))


 
Rustam Galkeev:

Я понимаю что так хочется но это не есть истина!!!

Нука просветите)))  кому хочется?

никак не успокоитесь, неймётся вам))) 

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