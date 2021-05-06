FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 533
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Вчерашние бай лимиты отработали... ./
по Индикаторам просятся верх
А я тупо соглашусь с Баскаковым по еве.
Цель его 1.2 не подтверждаю, а то что вверх - согласен.
А я тупо соглашусь с Баскаковым по еве.
Цель его 1.2 не подтверждаю, а то что вверх - согласен.
Респект
Да вчера снова зачесались руки и начал прогить, глядя на твои профиты.
У мну %-т меньше ;)
В результате получил новый не плохой трендовый сигнал, который подтверждает - ева вверх.
Причем сигналу уже минимум месяцНа реале и на демо одинаково:
Всем салют!
GBPUSD Ко вчерашней точки на продажу вот еще одна тоже на продажу...
GBPJPY приблизительно так должно быть
Всем салют!
GBPUSD Ко вчерашней точки на продажу вот еще одна тоже на продажу...
Я понимаю что так хочется но это не есть истина!!!
EURUSD все как обычно)))
Я понимаю что так хочется но это не есть истина!!!
Нука просветите))) кому хочется?
никак не успокоитесь, неймётся вам)))