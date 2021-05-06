FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 591
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AUDUSD, AUDJPY еще по 50 п. вверх с текущих цен и по дрынам набор продаж.
Там отработают баевые палки!
Евра, последние капли для разворота... Выше целей пока нет (картинка также выше)!Фунт ТР1.3485, там возможный набор в селл.
Гирлянды снимите) цена не всегда хочет то, что хотят индикаторы)
https://www.mql5.com/ru/forum/329394/page589#comment_19525815
сравните сегодня - как отработал Индикатор ?
- вроде от вас, не было слышно что индикаторы это зло. Вы что не доверяете Индикаторам?
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https://www.mql5.com/ru/forum/329394/page590#comment_19537391
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И вниз ещё пока не хочет
https://www.mql5.com/ru/forum/329394/page589#comment_19525815
сравните сегодня - как отработал Индикатор ?
- вроде от вас, не было слышно что индикаторы это зло. Вы что не доверяете Индикаторам?
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https://www.mql5.com/ru/forum/329394/page590#comment_19537391
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И вниз ещё пока не хочет
Ещё как хочет) а результаты тестов Ваших индикаторов я уже видел)Когда Вы вошли в покупку, я уже ждал сигнала на продажу)
И вниз ещё пока не хочет
Пимпочка вниз уже появилась?)
Пимпочка вниз уже появилась?)
нет ещё - ждём с!
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вниз если пойдёт - нужно оранжевую пересечь и там закрепиться
нет ещё - ждём с!
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вниз если пойдёт - нужно оранжевую пересечь и там закрепиться
уже стою, жду пимпочку на покупку )
Фунт сегодня верх хочет к 1.35178
фунт подходит к точки
Где доллар остановится, есть идеи?
1.30563