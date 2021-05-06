FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 591

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AUDUSD, AUDJPY еще по 50 п. вверх с текущих цен и по дрынам набор продаж.

Там отработают баевые палки!

Евра, последние капли для разворота... Выше целей пока нет (картинка также выше)!

Фунт ТР1.3485, там возможный набор в селл.
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Приказы на проведение торговых операций оформляются ордерами. Каждый ордер имеет множество свойств для чтения, информацию по ним можно получать с помощью функций Идентификатор позиции, который ставится на ордере при его исполнении. Каждый исполненный ордер порождает сделку, которая открывает новую или изменяет уже существующую позицию...
[Удален]  
VVT:

Гирлянды снимите) цена не всегда хочет то, что хотят индикаторы)

https://www.mql5.com/ru/forum/329394/page589#comment_19525815

сравните сегодня - как отработал Индикатор ? 

- вроде от вас, не было слышно что индикаторы это зло. Вы что не доверяете Индикаторам?  

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https://www.mql5.com/ru/forum/329394/page590#comment_19537391

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И вниз ещё пока не хочет 

XAUUSDM30 Trendline 1798

[Удален]  
Фунт сегодня верх хочет к 1.35178
Файлы:
GBPUSDH2_1.35178.png  49 kb
 
SanAlex:

https://www.mql5.com/ru/forum/329394/page589#comment_19525815

сравните сегодня - как отработал Индикатор ? 

- вроде от вас, не было слышно что индикаторы это зло. Вы что не доверяете Индикаторам?  

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https://www.mql5.com/ru/forum/329394/page590#comment_19537391

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И вниз ещё пока не хочет 


Ещё как хочет) а результаты тестов Ваших индикаторов я уже видел)

Когда Вы вошли в покупку, я уже ждал сигнала на продажу)
 
SanAlex:

И вниз ещё пока не хочет 

Пимпочка вниз уже появилась?)

[Удален]  
VVT:

Пимпочка вниз уже появилась?)

нет ещё - ждём с!

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вниз если пойдёт - нужно оранжевую пересечь и там закрепиться 

Файлы:
XAUUSDM30_own_nmk.png  50 kb
 
SanAlex:

нет ещё - ждём с!

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вниз если пойдёт - нужно оранжевую пересечь и там закрепиться 

уже стою, жду пимпочку на покупку )

 
Где доллар остановится, есть идеи?
[Удален]  
SanAlex:
Фунт сегодня верх хочет к 1.35178

фунт подходит к точки 

Файлы:
GBPUSDH2_50zxs.png  50 kb
[Удален]  
VVT:
Где доллар остановится, есть идеи?

1.30563

Файлы:
EURUSDMonthly_1.30563.png  48 kb
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