FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 139

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sterva:

Вверх, вниз, 114, 101...

Почему так?

В канале, опц.,индикаторы?

Не хочется покупать чего-нибудь ненужное.)))

Мне кажется самая перспективная пара для покупки GBP/USD

Всем привет)

 
Vasiliy Vilkov:

Мне кажется самая перспективная пара для покупки GBP/USD

Всем привет)

А что не так с Еврой???



 
Lesorub:

А что не так с Еврой???


Тоже нормально но фунт просел сильнее значит восстанавливаться будет быстрее...

 

Всем привет. Есть сигнал. Совершил продажу по этой паре.

Я не исключаю вариант сильного импульса вверх и сноса стопа,

но такой вариант маловероятен. ТП в районе 103,350.  


 

На Дневном будет так, опять продажа 


 
Aleksandr Yakovlev:

Всем привет. Есть сигнал. Совершил продажу по этой паре.

Я не исключаю вариант сильного импульса вверх и сноса стопа,

но такой вариант маловероятен. ТП в районе 103,350.  


не пойдет она вверх, не пойдет, не на этой недели и не на следующей...

 
ALEKSANDR GADZERA:

На Дневном будет так, опять продажа 


А вот и не угадал)))

 
Alexsandr San:

вот сегодня, можно уже, рассматривать вниз - (на 5 минутах, галочки buy и sell)

 

рассматриваем уже давно, максимум был

 
Aleksandr Yakovlev:

А вот и не угадал)))

хорошо))) я не гадаю)))

 

Скорее всего пробьет 1,09540, закрепиться выше и пойдет к 1,12800 (Это по еве)

А по еньке первая цель в районе 109,500, пробивает(если), тест с низу и на юга полетит.

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