FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 139
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вверх, вниз, 114, 101...
Почему так?
В канале, опц.,индикаторы?
Не хочется покупать чего-нибудь ненужное.)))
Мне кажется самая перспективная пара для покупки GBP/USD
Всем привет)
Мне кажется самая перспективная пара для покупки GBP/USD
Всем привет)
А что не так с Еврой???
А что не так с Еврой???
Тоже нормально но фунт просел сильнее значит восстанавливаться будет быстрее...
Всем привет. Есть сигнал. Совершил продажу по этой паре.
Я не исключаю вариант сильного импульса вверх и сноса стопа,
но такой вариант маловероятен. ТП в районе 103,350.
На Дневном будет так, опять продажа
Всем привет. Есть сигнал. Совершил продажу по этой паре.
Я не исключаю вариант сильного импульса вверх и сноса стопа,
но такой вариант маловероятен. ТП в районе 103,350.
не пойдет она вверх, не пойдет, не на этой недели и не на следующей...
На Дневном будет так, опять продажа
А вот и не угадал)))
вот сегодня, можно уже, рассматривать вниз - (на 5 минутах, галочки buy и sell)
рассматриваем уже давно, максимум был
А вот и не угадал)))
хорошо))) я не гадаю)))
Скорее всего пробьет 1,09540, закрепиться выше и пойдет к 1,12800 (Это по еве)
А по еньке первая цель в районе 109,500, пробивает(если), тест с низу и на юга полетит.