FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 376
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Почему всегда на форумах большинство меряется пиписькой? что куда пойдет гадаете) всегда кто то будет прав а кто то нет,и эта ситуация будет меняться) Я тут смотрю кто то делает сделки и пересиживает убытки(стопы с размером в хорошее движение) ,кто то вообще без стопов по "волшебным индикаторам" ставит рынок cfd раком))) Мне нравится иногда по форумам пробежаться,посмотреть появились ли светлые головы) Мой вам совет- не меряйтесь пиписьками- а делайте деньги. В моем окружении давать прогнозы-это самое неблагодраное дело и вызывает как минимум иронию) Поэтому если кому то из вас улыбнется удача и вы попадете за кулисы трейдинга(по ту сторону баррикад) то прогнозирование придется вам забыть. Ну и злым людям с этой ветки(как вижу не перевелись,все зляться что не могут ни цента заработать с рынка а только сливают свои семейные сбережения)-хочу пожелать профита и успеха) ведь почему почтальоне Печкин злой был? Правильно! У него не было раньше велосипеда) Так и у вас,злюки,как появится профит,так появится и улыбка) Хорошего вечера)
Всё пытаюсь применить технологию Aleksandr Yakovlev
Вроде иногда совпадает - скорее всего в приделах двух часов в верх будет тыкаться
Всё пытаюсь применить технологию Aleksandr Yakovlev
Вроде иногда совпадает - скорее всего в приделах двух часов в верх будет тыкаться
Привет. Я уже как то говорил, что я золото плохо понимаю как ходит.
Но есть большая вероятность, что развитие событий будет таким.
1 цель будет точно взята.
Вход от синей линии.
Всё пытаюсь применить технологию Aleksandr Yakovlev
Вроде иногда совпадает - скорее всего в приделах двух часов в верх будет тыкаться
Применить чью-то технологию очень не просто
Привет. Я уже как то говорил, что я золото плохо понимаю как ходит.
Но есть большая вероятность, что развитие событий будет таким.
1 цель будет точно взята.
Вход от синей линии.
Привет! да, я с утра тоже такой сценарий рассматривал - скорее всего так и будет.
Привет. Я уже как то говорил, что я золото плохо понимаю как ходит.
Но есть большая вероятность, что развитие событий будет таким.
1 цель будет точно взята.
Вход от синей линии.
Золото сложно в анализе, его проблема в том, что актив ограничен в объёме.
Оно не может бесконечно расти, чтобы его покупать, нужно чтобы кто-то продавал, поэтому нужно кого-то спровоцировать на продажи, чтобы у него купить и цена пошла выше
Посмотри что было на амер-биржах в момент коронавируса, там бумаги скидывали по любой цене, а китайцы их тут-же выкупали, имея на данный момент самые большие доли. И это была спланированная акция, заставить кого-то с чем-то расстаться.
Золото сложно в анализе, его проблема в том, что актив ограничен в объёме.
Оно не может бесконечно расти, чтобы его покупать, нужно чтобы кто-то продавал, поэтому нужно кого-то спровоцировать на продажи, чтобы у него купить и цена пошла выше
Посмотри что было на амер-биржах в момент коронавируса, там бумаги скидывали по любой цене, а китайцы их тут-же выкупали, имея на данный момент самые большие доли. И это была спланированная акция, заставить кого-то с чем-то расстаться.
Да! но это всё для толсто сумы-х , а нам запрыгнуть в вагон, немножко урвать и вовремя выпрыгнуть.
Да! но это всё для толсто сумы-х , а нам запрыгнуть в вагон, немножко урвать и вовремя выпрыгнуть.
Всё верно, но есть такие инструменты, на которых нужно или только продавать на росте, или только покупать на падении.
Это при торговле газетой можно и покупать, и продавать, тот-же евро/доллар, или канадец/франк
Да! но это всё для толсто сумы-х , а нам запрыгнуть в вагон, немножко урвать и вовремя выпрыгнуть.
К слову, Я перед приходом Трампа торговал Америку, всё было неплохо, есть откат - купил, откат-купил. Пришёл Трамп, сломал политику вместе с рынком, рынок стал непонятен в принципе, Я с него и ушёл.
Пробовал торговать Росс-бумаги, вообще не пошло, а было 2 попытки, понял то, что рынок не для меня. Сейчас торгую с основной массой газетой, на ней хоть техника и фундамент работают.
Почему всегда на форумах большинство меряется пиписькой? что куда пойдет гадаете) всегда кто то будет прав а кто то нет,и эта ситуация будет меняться) Я тут смотрю кто то делает сделки и пересиживает убытки(стопы с размером в хорошее движение) ,кто то вообще без стопов по "волшебным индикаторам" ставит рынок cfd раком))) Мне нравится иногда по форумам пробежаться,посмотреть появились ли светлые головы) Мой вам совет- не меряйтесь пиписьками- а делайте деньги. В моем окружении давать прогнозы-это самое неблагодраное дело и вызывает как минимум иронию) Поэтому если кому то из вас улыбнется удача и вы попадете за кулисы трейдинга(по ту сторону баррикад) то прогнозирование придется вам забыть. Ну и злым людям с этой ветки(как вижу не перевелись,все зляться что не могут ни цента заработать с рынка а только сливают свои семейные сбережения)-хочу пожелать профита и успеха) ведь почему почтальоне Печкин злой был? Правильно! У него не было раньше велосипеда) Так и у вас,злюки,как появится профит,так появится и улыбка) Хорошего вечера)
А что исповедуют в вашем окружении? Улыбку волатильности? Торговлю спредов? Покупку хвостов? Опционы? Что-то еще?