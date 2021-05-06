FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 363

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Ivan Butko:
Что с Александром? 

В бане за политический видос в опасном разделе "Хумор"   На неделю.

Придётся самим консолидацию чертить, пошёл искать линейку.

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SanAlex:

сегодня, вроде хочет коснутся 1948.82

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с утра обманула меня зелёная пипка - хотела появится, но не зафиксировалась. Прогноз не удачный 

опять хочет обмануть ?

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SanAlex:

сегодня, вроде хочет коснутся 1948.82

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с утра обманула меня зелёная пипка - хотела появится, но не зафиксировалась. Прогноз не удачный 

сегодня скорее всего дойдёт - пипка зелёная, значит дойдёт к - 1948.82  

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SanAlex:

сегодня скорее всего дойдёт - пипка зелёная, значит дойдёт к - 1948.82  

Ага, согласен. Нормальные у тебя индикаторы) Там и без пипок видно, что многие верят в продажи.

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сегодня тоже бычий тренд - к 1958.85

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Скорее всего дойдёт к R2

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Конец недели должен быть весёлый - может до топать к 1914.47
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SanAlex:
Конец недели должен быть весёлый - может до топать к 1914.47

хорошо пошла - но вряд-ли дойдёт сегодня, к утреннему прогнозу  1914.47

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Привет честному народу от политзаключенного)))

Мой прогноз.

Сделка в бай по канадцу. Я взял на пробой, а у вас есть шанс запрыгнуть на тесте.


 
SanAlex:

рискованно запрыгивать в buy - самый раз в sell

Привет. Внесу сомнения в твои мысли.


 

Вот и замечательно. Прикрыл половинку.


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