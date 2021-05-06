FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 363
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Что с Александром?
В бане за политический видос в опасном разделе "Хумор" На неделю.
Придётся самим консолидацию чертить, пошёл искать линейку.
сегодня, вроде хочет коснутся 1948.82
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с утра обманула меня зелёная пипка - хотела появится, но не зафиксировалась. Прогноз не удачный
опять хочет обмануть ?
сегодня, вроде хочет коснутся 1948.82
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с утра обманула меня зелёная пипка - хотела появится, но не зафиксировалась. Прогноз не удачный
сегодня скорее всего дойдёт - пипка зелёная, значит дойдёт к - 1948.82
сегодня скорее всего дойдёт - пипка зелёная, значит дойдёт к - 1948.82
Ага, согласен. Нормальные у тебя индикаторы) Там и без пипок видно, что многие верят в продажи.
сегодня тоже бычий тренд - к 1958.85
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Скорее всего дойдёт к R2
Конец недели должен быть весёлый - может до топать к 1914.47
хорошо пошла - но вряд-ли дойдёт сегодня, к утреннему прогнозу 1914.47
Привет честному народу от политзаключенного)))
Мой прогноз.
Сделка в бай по канадцу. Я взял на пробой, а у вас есть шанс запрыгнуть на тесте.
рискованно запрыгивать в buy - самый раз в sell
Привет. Внесу сомнения в твои мысли.
Вот и замечательно. Прикрыл половинку.