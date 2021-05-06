FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 597

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Останится только профиты собрать... ./

Пост # 5915

 
Альпы у всех по прямой ссылке не работают?
 
sterva:
Альпы у всех по прямой ссылке не работают?

они ж в списке нарушителей у Цетробоанка, без лицензии, поэтому у всех досутп должен быть закрыт, кто в россии

 
Rustam Galkeev:

Останится только профиты собрать... ./

Пост # 5915

ты хоть центовик подключи к сигналам, чтоб в реале проверить

 
Rustam Galkeev:

Это базовые навыки по разметке. Строиться канал по дист/условия/ от мак и мин,

можно и категорию волн определять и много что ещё, в течении дня может меняться исходя из текущих 

цен.

Подключаешь блоки и настраиваешь.


базовые, ну ты серьезное заявление сделал, алгоримт исчеслиния расскажи, ну и физический смысл, а потом сразу будет видно, фантазии сие, или действительно базовые

 
Sergey Lazarenko:

базовые, ну ты серьезное заявление сделал, алгоримт исчеслиния расскажи, ну и физический смысл, а потом сразу будет видно, фантазии сие, или действительно базовые

Если посты читаешь то вних идёт всё попарядку: 1)Просьба не показывать мониторинг от Яковлева, только по существу по ветке, т.е прогнозы (пост выше)... ./

2)Я уже дал ответ на твой ?с в одном из постов - в сигналах возможно с Нового Года сделаю монитор по счёту. Только суть заключается в том что мне некогда будет работать с ним - 

быстро подниму и он останится висеть до следующего года, так как Time разогрева заканчивается и с Нового Года меня уже здесь не будет совсем другая работа начнётся и счета с другие... ./

3) Что касаемо базовых навыков. Это те навыки и инструменты которые наиболее эффективные в трейденге: Определение тренда(создание макета или скелета рынка, кому как угодно), как буквенного так и волнового цифры, далее математика и геометрия виды фигуры, патерны, каналы и иное, есть или нет - определение / текущий /(Описывать базу нет смысла всё есть в сети инета/литература/).

После этого идёт анализ рынка и разметка с входами и целями... ./текущая - будущее /

4) Если давно занимаетесь трейденгом то для того чтобы работать с проф счетами после длительного времени отдыха вам просто необходимо как минимум освежить свои навыки на счетах 

нижнего порядка, т.е цент 1-2 недели парно, 1-2 недели классик парно и далее тока приступать к проф счетам... ./

5) Что касаемо самого процесса в трейденге есть два типа:

1/Работующие на повадке - это те кто не знает или не хочет, а может просто не умеет анализировать и думать, строго идут по стрелкам и машкам и прочих индюков в ожидании пересечения или сигнала / как правило текущий / (Есть категория которые делают игрушки под себя и умеют ими пользоваться и неплохо применяют на практике - еденицы)

2/Работающие без индикаторов - это те кто анализирует рынок исходя из практических навыков и применяя наиболее эффективные методы анализа и инструментария под свой тип торговли и

рассматривают индикаторы как вспомогательный инструмент а не основной / 3) /... ./

 Надеюсь более раскрыто ответил... ./ 

 
Rustam Galkeev:

Останится только профиты собрать... ./

Пост # 5915

вы там, это, того, сильно то фунта не продавайте, а то малоли чаго, то, вот тебе и пожалуйста !

 
Rustam Galkeev:

Если посты читаешь то вних идёт всё попарядку: 1)Просьба не показывать мониторинг от Яковлева, только по существу по ветке, т.е прогнозы (пост выше)... ./

2)Я уже дал ответ на твой ?с в одном из постов - в сигналах возможно с Нового Года сделаю монитор по счёту. Только суть заключается в том что мне некогда будет работать с ним - 

быстро подниму и он останится висеть до следующего года, так как Time разогрева заканчивается и с Нового Года меня уже здесь не будет совсем другая работа начнётся и счета с другие... ./

3) Что касаемо базовых навыков. Это те навыки и инструменты которые наиболее эффективные в трейденге: Определение тренда(создание макета или скелета рынка, кому как угодно), как буквенного так и волнового цифры, далее математика и геометрия виды фигуры, патерны, каналы и иное, есть или нет - определение / текущий /(Описывать базу нет смысла всё есть в сети инета/литература/).

После этого идёт анализ рынка и разметка с входами и целями... ./текущая - будущее /

4) Если давно занимаетесь трейденгом то для того чтобы работать с проф счетами после длительного времени отдыха вам просто необходимо как минимум освежить свои навыки на счетах 

нижнего порядка, т.е цент 1-2 недели парно, 1-2 недели классик парно и далее тока приступать к проф счетам... ./

5) Что касаемо самого процесса в трейденге есть два типа:

1/Работующие на повадке - это те кто не знает или не хочет, а может просто не умеет анализировать и думать, строго идут по стрелкам и машкам и прочих индюков в ожидании пересечения или сигнала / как правило текущий / (Есть категория которые делают игрушки под себя и умеют ими пользоваться и неплохо применяют на практике - еденицы)

2/Работающие без индикаторов - это те кто анализирует рынок исходя из практических навыков и применяя наиболее эффективные методы анализа и инструментария под свой тип торговли и

рассматривают индикаторы как вспомогательный инструмент а не основной / 3) /... ./

 Надеюсь более раскрыто ответил... ./ 

очень много рассуждений очень умных нам со средним мозгом не понять 

[Удален]  
Вадим Новопашин:

вы там, это, того, сильно то фунта не продавайте, а то малоли чаго, то, вот тебе и пожалуйста !

Это да, всех денег не надо забирать с Форекса, оставь нам бедолагам
 
Rustam Galkeev:

Останится только профиты собрать... ./

Пост # 5915

1.33900-133700 попробуйте успеть перевести в безубыток !))))

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