FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 597
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Останится только профиты собрать... ./
Пост # 5915
Альпы у всех по прямой ссылке не работают?
они ж в списке нарушителей у Цетробоанка, без лицензии, поэтому у всех досутп должен быть закрыт, кто в россии
Останится только профиты собрать... ./
Пост # 5915
ты хоть центовик подключи к сигналам, чтоб в реале проверить
Это базовые навыки по разметке. Строиться канал по дист/условия/ от мак и мин,
можно и категорию волн определять и много что ещё, в течении дня может меняться исходя из текущих
цен.
Подключаешь блоки и настраиваешь.
базовые, ну ты серьезное заявление сделал, алгоримт исчеслиния расскажи, ну и физический смысл, а потом сразу будет видно, фантазии сие, или действительно базовые
базовые, ну ты серьезное заявление сделал, алгоримт исчеслиния расскажи, ну и физический смысл, а потом сразу будет видно, фантазии сие, или действительно базовые
Если посты читаешь то вних идёт всё попарядку: 1)Просьба не показывать мониторинг от Яковлева, только по существу по ветке, т.е прогнозы (пост выше)... ./
2)Я уже дал ответ на твой ?с в одном из постов - в сигналах возможно с Нового Года сделаю монитор по счёту. Только суть заключается в том что мне некогда будет работать с ним -
быстро подниму и он останится висеть до следующего года, так как Time разогрева заканчивается и с Нового Года меня уже здесь не будет совсем другая работа начнётся и счета с другие... ./
3) Что касаемо базовых навыков. Это те навыки и инструменты которые наиболее эффективные в трейденге: Определение тренда(создание макета или скелета рынка, кому как угодно), как буквенного так и волнового цифры, далее математика и геометрия виды фигуры, патерны, каналы и иное, есть или нет - определение / текущий /(Описывать базу нет смысла всё есть в сети инета/литература/).
После этого идёт анализ рынка и разметка с входами и целями... ./текущая - будущее /
4) Если давно занимаетесь трейденгом то для того чтобы работать с проф счетами после длительного времени отдыха вам просто необходимо как минимум освежить свои навыки на счетах
нижнего порядка, т.е цент 1-2 недели парно, 1-2 недели классик парно и далее тока приступать к проф счетам... ./
5) Что касаемо самого процесса в трейденге есть два типа:
1/Работующие на повадке - это те кто не знает или не хочет, а может просто не умеет анализировать и думать, строго идут по стрелкам и машкам и прочих индюков в ожидании пересечения или сигнала / как правило текущий / (Есть категория которые делают игрушки под себя и умеют ими пользоваться и неплохо применяют на практике - еденицы)
2/Работающие без индикаторов - это те кто анализирует рынок исходя из практических навыков и применяя наиболее эффективные методы анализа и инструментария под свой тип торговли и
рассматривают индикаторы как вспомогательный инструмент а не основной / 3) /... ./
Надеюсь более раскрыто ответил... ./
Останится только профиты собрать... ./
Пост # 5915
вы там, это, того, сильно то фунта не продавайте, а то малоли чаго, то, вот тебе и пожалуйста !
Если посты читаешь то вних идёт всё попарядку: 1)Просьба не показывать мониторинг от Яковлева, только по существу по ветке, т.е прогнозы (пост выше)... ./
2)Я уже дал ответ на твой ?с в одном из постов - в сигналах возможно с Нового Года сделаю монитор по счёту. Только суть заключается в том что мне некогда будет работать с ним -
быстро подниму и он останится висеть до следующего года, так как Time разогрева заканчивается и с Нового Года меня уже здесь не будет совсем другая работа начнётся и счета с другие... ./
3) Что касаемо базовых навыков. Это те навыки и инструменты которые наиболее эффективные в трейденге: Определение тренда(создание макета или скелета рынка, кому как угодно), как буквенного так и волнового цифры, далее математика и геометрия виды фигуры, патерны, каналы и иное, есть или нет - определение / текущий /(Описывать базу нет смысла всё есть в сети инета/литература/).
После этого идёт анализ рынка и разметка с входами и целями... ./текущая - будущее /
4) Если давно занимаетесь трейденгом то для того чтобы работать с проф счетами после длительного времени отдыха вам просто необходимо как минимум освежить свои навыки на счетах
нижнего порядка, т.е цент 1-2 недели парно, 1-2 недели классик парно и далее тока приступать к проф счетам... ./
5) Что касаемо самого процесса в трейденге есть два типа:
1/Работующие на повадке - это те кто не знает или не хочет, а может просто не умеет анализировать и думать, строго идут по стрелкам и машкам и прочих индюков в ожидании пересечения или сигнала / как правило текущий / (Есть категория которые делают игрушки под себя и умеют ими пользоваться и неплохо применяют на практике - еденицы)
2/Работающие без индикаторов - это те кто анализирует рынок исходя из практических навыков и применяя наиболее эффективные методы анализа и инструментария под свой тип торговли и
рассматривают индикаторы как вспомогательный инструмент а не основной / 3) /... ./
Надеюсь более раскрыто ответил... ./
очень много рассуждений очень умных нам со средним мозгом не понять
вы там, это, того, сильно то фунта не продавайте, а то малоли чаго, то, вот тебе и пожалуйста !
Останится только профиты собрать... ./
Пост # 5915
1.33900-133700 попробуйте успеть перевести в безубыток !))))