FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 625
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Немножко из фильма "Мимино" отцетирую, как помню:
"Я тебе один умный вещь скажу, а только ты не обижайся", говорил актёр Фрунзик Мкртчан.
Чево вы всё када ловите в покупку, если у него южный пробой и без того ниспадающей трендовой поддержки ?
Такой пробой по классике линейной графики указывает на усиление и без того сильных мишек.
- - - - -
Мысли вслух, не более - никому ни чё не навязываю.
Ренат, как открыть и скачать этот файл? https://www.mql5.com/ru/code/8454
Немножко из фильма "Мимино" отцетирую, как помню:
"Я тебе один умный вещь скажу, а только ты не обижайся", говорил актёр Фрунзик Мкртчан.
Чево вы всё када ловите в покупку, если у него южный пробой и без того ниспадающей трендовой поддержки ?
Такой пробой по классике линейной графики указывает на усиление и без того сильных мишек.
- - - - -
Мысли вслух, не более - никому ни чё не навязываю.
ну не знаю -что вижу то и-говорю, - вот уже и к цели подбирается.
Понятно... Смотря какие цели стало быть... 20...50 пп. можно и в любую сторону колотить
- прямолинейно ни одна пара не ходит. Однако в откат вставать - всегда опаснее,
чем по ходу, с отката.
Понятно... Смотря какие цели стало быть... 20...50 пп. можно и в любую сторону колотить
- прямолинейно ни одна пара не ходит. Однако в откат вставать - всегда опаснее,
чем по ходу, с отката.
20...50 пп. - это только начало, туда дальше, будет видно. - может ещё - 20...50 пп.
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почему бы ей не откатить к 1.28017
С другой стороны медали - почему бы не продать с отката ?
И то и другое имеет право на жизнь, риск только разный :)
С другой стороны медали - почему бы не продать с отката ?
И то и другое имеет право на жизнь, риск только разный :)
почему Вы думаете что это откат? - может это уже разворот и двинет на север.
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рано конечно говорить о развороте, но он же, должен когда не будь, изменить своё движение
золото медленно но уверено подбирается к цели 1882.00
Фунт как то, ходит по Английски.
- сегодня вроде поймаю его, верхней жёлтой линией и к цели 1.32004
Куплен сёдня от 1.3452 - и не парюсь... типа за возможный откат...