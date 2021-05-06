FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 625

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SanAlex: всё может быть - как то заметил, что от второй линии сопротивления или поддержки, происходит разворот.

Немножко из фильма "Мимино" отцетирую, как помню:

"Я тебе один умный вещь скажу, а только ты не обижайся", говорил актёр Фрунзик Мкртчан.

Чево вы всё када ловите в покупку, если у него южный пробой и без того ниспадающей трендовой поддержки ?

Такой пробой по классике линейной графики указывает на усиление и без того сильных мишек.

- - - - -

Мысли вслух, не более - никому ни чё не навязываю.


 
Yousufkhodja Sultonov:

Ренат, как открыть и скачать этот файл?  https://www.mql5.com/ru/code/8454

по форуму разлетелись сообщения не похожие на настоящего владельца ника.
[Удален]  
Dikons:

Немножко из фильма "Мимино" отцетирую, как помню:

"Я тебе один умный вещь скажу, а только ты не обижайся", говорил актёр Фрунзик Мкртчан.

Чево вы всё када ловите в покупку, если у него южный пробой и без того ниспадающей трендовой поддержки ?

Такой пробой по классике линейной графики указывает на усиление и без того сильных мишек.

- - - - -

Мысли вслух, не более - никому ни чё не навязываю.


ну не знаю -что вижу то и-говорю, - вот уже и к цели подбирается.

USDCADH2 

 
SanAlex: ну не знаю -что вижу то и-говорю, - вот уже и к цели подбирается.

Понятно... Смотря какие цели стало быть... 20...50 пп. можно и в любую сторону колотить

 - прямолинейно ни одна пара не ходит. Однако в откат вставать - всегда опаснее,

чем по ходу, с отката.

[Удален]  
Dikons:

Понятно... Смотря какие цели стало быть... 20...50 пп. можно и в любую сторону колотить

 - прямолинейно ни одна пара не ходит. Однако в откат вставать - всегда опаснее,

чем по ходу, с отката.

 20...50 пп. - это только начало, туда дальше, будет видно. - может ещё -  20...50 пп.

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почему бы ей не откатить к 1.28017

USDCADM30 1.28017

 
SanAlex: ...почему бы ей не откатить к 1.28017

С другой стороны медали - почему бы не продать с отката ?

И то и другое имеет право на жизнь, риск только разный :)

[Удален]  
Dikons:

С другой стороны медали - почему бы не продать с отката ?

И то и другое имеет право на жизнь, риск только разный :)

почему Вы думаете что это откат? - может это уже разворот и двинет на север.

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рано конечно говорить о развороте, но он же, должен когда не будь, изменить своё движение

USDCADDaily 

[Удален]  

золото медленно но уверено подбирается к цели 1882.00

XAUUSDH2

[Удален]  

Фунт как то, ходит по Английски.

- сегодня вроде поймаю его, верхней жёлтой линией и к цели 1.32004 

GBPUSDH2

 
SanAlexФунт ...- сегодня вроде поймаю его, верхней жёлтой линией и к цели 1.32004 

Куплен сёдня от 1.3452 - и не парюсь... типа за возможный откат...

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