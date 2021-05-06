FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 524
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Ваша ТС построена на ловле падающего ножа. Ну выросло немного, так это не повод для падения.
Вроде слова Баффета: "То, что стоит сегодня дорого - завтра будет ещё дороже"
он не угомонится, пока остатки бабла не сольет
Сейчас нет ни трендов, ни разворотов по долларовым парам. Тупой флет и всё внимание - на фондовый рынок. Технический анализ пока не катит.
это видимо связано в неопределённостью по итогам выборов президента, а по Золоту пока так получается, котировка зажата между малопонятными уровнями, нету явного направления
На Азиатской сессии нашел только одну пару, возможно будет отбой, Кабель/Киви, отбивается от уровня, и опять цену тянет к уровню, через пару часов созреет ситуацыия
это видимо связано в неопределённостью по итогам выборов президента, а по Золоту пока так получается, котировка зажата между малопонятными уровнями, нету явного направления
Ребенку уже понятно , что золото и евро растут
Ну как-бы сказать, каждый видит рынок по-своему.
EUR\USD 1.18991
GBP\USD 1.32773
EUR\JPY 123.183
XAU\USD 1903.37
это видимо связано в неопределённостью по итогам выборов президента, а по Золоту пока так получается, котировка зажата между малопонятными уровнями, нету явного направления
направление всегда есть
например на твоем скрине верхние уровни пересекаются позднее по времени
это значит, что котир пришел слева направо и снизу вверх
ну если он идет вверх, то чо тут думать ??? ..........
Так и быть, тоже поделюсь своей торговой идеей
направление всегда есть
например на твоем скрине верхние уровни пересекаются позднее по времени
это значит, что котир пришел слева направо и снизу вверх
ну если он идет вверх, то чо тут думать ??? ..........
так цена доходит до сопротивления и развороачивается, ведь как происходит, на уровнях происходит конвертация, и она от них отскакивает, 100% от уровня будет разворот, но длинная отскока неизвестна, может сильно отскочить, а может нет, если не сильно, но на новой попытке пробъет уровень, тогда тренда зародится, короче вот так