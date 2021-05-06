FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 255
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Да, у меня примерно так выглядит.)
но может, и не опустится ниже, этого квадрата
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чем то схожи квадраты
но может, и не опустится ниже, этого квадрата
Все может быть.
У тебя посередине красная линия, это сильный уровень.
С низу в него часто бились. И по "закону зеркального уровня )))"
он должен (85-90%) сработать. А именно дойти до твоей средней красной линии.
Либо спокойно, либо шпилькой. Если не сейчас, то в скором времени.
Все может быть.
У тебя посередине красная линия, это сильный уровень.
С низу в него часто бились. И по "закону зеркального уровня )))"
он должен (85-90%) сработать. А именно дойти до твоей средней красной линии.
Либо спокойно, либо шпилькой. Если не сейчас, то в скором времени.
Да! почти всегда - так и происходит. Но бывает как раз, что рванёт - не догонишь , в противоположную сторону.
Да! почти всегда - так и происходит. Но бывает как раз, что рванёт - не догонишь , в противоположную сторону.
Конечно бывает. С этим ни кто не спорит. Рынок не берет с собой пассажиров.)))
Привет, по еве гэпа не получилось. Но в любом случае тест
1,0890 должен быть. От туда и куплю. Ну или рядом с этой ценой.
Уровень 1,10 достаточно сильный, осторожнее с покупками
Уровень 1,10 достаточно сильный, осторожнее с покупками
Ваши линии устарели. Вот новые.
Ни на каком. Многолетнее наблюдение за движением цены.
Есть свои закономерности.
Ваши линии устарели. Вот новые.
Зачем засорять ветку, ничем не подкрепленными, домыслами?
по фунту - от жёлтой горизонтальной, в покупки буду входить
GBPUSDH2