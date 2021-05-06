FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 255

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Aleksandr Yakovlev:

Да, у меня примерно так выглядит.)


но может, и не опустится ниже, этого квадрата

EURUSDH2

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чем то схожи квадраты 

Снимок

 
Alexsandr San:

но может, и не опустится ниже, этого квадрата


Все может быть. 

У тебя посередине красная линия, это сильный уровень.

С низу в него часто бились. И по "закону зеркального уровня )))"

он должен (85-90%) сработать. А именно дойти до твоей средней красной линии.

Либо спокойно, либо шпилькой. Если не сейчас, то в скором времени.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Все может быть. 

У тебя посередине красная линия, это сильный уровень.

С низу в него часто бились. И по "закону зеркального уровня )))"

он должен (85-90%) сработать. А именно дойти до твоей средней красной линии.

Либо спокойно, либо шпилькой. Если не сейчас, то в скором времени.

Да! почти всегда - так и происходит. Но бывает как раз, что рванёт - не догонишь , в противоположную сторону. 

 
Alexsandr San:

Да! почти всегда - так и происходит. Но бывает как раз, что рванёт - не догонишь , в противоположную сторону. 

Конечно бывает. С этим ни кто не спорит. Рынок не берет с собой пассажиров.)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Привет, по еве гэпа не получилось. Но в любом случае тест 

1,0890 должен быть. От туда и куплю. Ну или рядом с этой ценой.

Уровень 1,10 достаточно сильный, осторожнее с покупками


 
MakarFX:

Уровень 1,10 достаточно сильный, осторожнее с покупками


Ваши линии устарели. Вот новые.


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Aleksandr Yakovlev:

Ни на каком. Многолетнее наблюдение за движением цены.

Есть свои закономерности.

Зачем засорять ветку, ничем не подкрепленными, домыслами?
 
Aleksandr Yakovlev:

Ваши линии устарели. Вот новые.


Не спорю, время покажет.
 
Vladimir Baskakov:
Зачем засорять ветку, ничем не подкрепленными, домыслами?
иди покури.
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по фунту - от жёлтой горизонтальной, в покупки буду входить

GBPUSDH2   GBPUSDH2

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