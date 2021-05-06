FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 439

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ALEKSANDR GADZERA:

Индикаторы не обманывают, они показывают только прошлое.

да вот знаешь, но надеешься что хоть на больших ТФ должно же быть близко к ближайшему ходу толпы... но вот иногда что-то не срастается...)))

 

EURUSD  Ну вот еще небольшой максимум, от сюда должны уже упасть.


 
Сергей Криушин:

Привет честной компании, этот чудо прогноз относительно золота серебра как будет, а то туману нагнали и я уже стал сомневаться сам то стою сильно на север...))


Вот:               

[Удален]  
сюда дойдёт 1890.66 сегодня
Файлы:
XAUUSDM30_1890.66.png  61 kb
 
Lesorub:

Вот:               

50/50 так что ли...думаю что слегка вверх до 61 а там будем посмотреть доливать или закрывать...Спасибо

 
Сергей Криушин:

50/50 так что ли...думаю что слегка вверх до 61 а там будем посмотреть доливать или закрывать...Спасибо

Яснее некуда...

 
SanAlex:
сюда дойдёт 1890.66 сегодня

ждем пождем...синий кружочек туда пока кажет...)))

 
Сергей Криушин:

ждем пождем...синий кружочек туда пока кажет...)))

вроде дернул туда

золото

 
Закрыла максимум возможного. Два дня только нервы дергать. ) 
 

ура есть взято... можно перезайти еще разок??? или жадность погубит...)))

взято

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