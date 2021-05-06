FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 439
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Индикаторы не обманывают, они показывают только прошлое.
да вот знаешь, но надеешься что хоть на больших ТФ должно же быть близко к ближайшему ходу толпы... но вот иногда что-то не срастается...)))
EURUSD Ну вот еще небольшой максимум, от сюда должны уже упасть.
Привет честной компании, этот чудо прогноз относительно золота серебра как будет, а то туману нагнали и я уже стал сомневаться сам то стою сильно на север...))
Вот:
Вот:
50/50 так что ли...думаю что слегка вверх до 61 а там будем посмотреть доливать или закрывать...Спасибо
50/50 так что ли...думаю что слегка вверх до 61 а там будем посмотреть доливать или закрывать...Спасибо
Яснее некуда...
сюда дойдёт 1890.66 сегодня
ждем пождем...синий кружочек туда пока кажет...)))
ждем пождем...синий кружочек туда пока кажет...)))
вроде дернул туда
ура есть взято... можно перезайти еще разок??? или жадность погубит...)))