FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 52
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Lesorub, 2020.02.09 09:17
Ладно, поимеем Его совместно...
Не все им над торговым людом издеваться:
3 % от депо встану в бай сделку прям с понедельника с открытия. Хочу иметь на выходе минимум 160 пунктов.
Для терпеливых 250 ...
Пацан сказал, пацан сделал:
UsdChf
Если со стопом, то порвут, как грелка Тузика...
А так верно, ТР 0.97359 ...
Если со стопом, то порвут, как грелка тузика...
А так верно, ТР 0.97359 ...
Если со стопом, то порвут, как грелка тузика...
А так верно, ТР 0.97359 ...
Не интересует мнениедилетанта
Все верно...
Живи своим умом, Пчела ...
Блин, сколько раз себе говорю не торговать всяким скамом чтоб не слить счёт, и всё-равно влез в эту ...ную евру, ещё и в начале года.
Ну не торгую ней несколько лет, а сегодня рука согрешила и купила.
Лесоруб, когда разворот, и будет ли вообще возврат к 1.0950, или она пошла в паритет ?
Блин, сколько раз себе говорю не торговать всяким скамом чтоб не слить счёт, и всё-равно влез в эту ...ную евру, ещё и в начале года.
Ну не торгую ней несколько лет, а сегодня рука согрешила и купила.
Лесоруб, когда разворот, и будет ли вообще возврат к 1.0950, или она пошлав паритет ?
Вот, вижу, началась паника...
Следовательно, коррекция рядом:
Вот, вижу, началась паника...
Следовательно, коррекция рядом:
Вот, вижу, началась паника...
Следовательно, коррекция рядом:
Паника от того, что влез туда, на чём сливают счета 95% торгашей.