FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 52

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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020

Lesorub, 2020.02.09 09:17

Ладно, поимеем Его совместно...

Не все им над торговым людом издеваться:

3 % от депо встану в бай сделку прям с понедельника с открытия. Хочу иметь на выходе минимум 160 пунктов.

Для терпеливых 250 ...

Пацан сказал, пацан сделал:


[Удален]  
UsdChf 
Sell 0.9762
Take 0.9648
 
Vladimir Baskakov:
UsdChf 
Sell 0.9762
Take 0.9648

Если со стопом, то порвут, как грелка Тузика...

А так верно, ТР 0.97359 ...

[Удален]  
Lesorub:

Если со стопом, то порвут, как грелка тузика...

А так верно, ТР 0.97359 ...

Не интересует мнение дилетанта
[Удален]  
Lesorub:

Если со стопом, то порвут, как грелка тузика...

А так верно, ТР 0.97359 ...

Не интересует мнение дилетанта
 
Vladimir Baskakov:
Не интересует мнениедилетанта

Все верно...

Живи своим умом, Пчела ...

 

Блин, сколько раз себе говорю не торговать всяким скамом чтоб не слить счёт, и всё-равно влез в эту ...ную евру, ещё и в начале года.

Ну не торгую ней несколько лет, а сегодня рука согрешила и купила.

Лесоруб, когда разворот, и будет ли вообще возврат к 1.0950, или она пошла в паритет ?


 
Vitaly Muzichenko:

Блин, сколько раз себе говорю не торговать всяким скамом чтоб не слить счёт, и всё-равно влез в эту ...ную евру, ещё и в начале года.

Ну не торгую ней несколько лет, а сегодня рука согрешила и купила.

Лесоруб, когда разворот, и будет ли вообще возврат к 1.0950, или она пошлав паритет ?


Вот, вижу, началась паника...

Следовательно, коррекция рядом: 


[Удален]  
Lesorub:

Вот, вижу, началась паника...

Следовательно, коррекция рядом: 

Интересно, профан от слова профи?
 
Lesorub:

Вот, вижу, началась паника...

Следовательно, коррекция рядом: 

Паника от того, что влез туда, на чём сливают счета 95% торгашей.

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