FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 155

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Alexsandr San:

у меня робот, дурканул   EURUSDM2


Терпи и робота отключи. Пара должна скоро вниз пойти.

 
sterva:

По фунту вроде заходили только.

Не думаете, что рано?

Будут и там и там. Старший фрейм в приоритете.

Встал в бай объемом селл. Если раньше возьмут верха,

этим же объемом встану в селл, если пойдут через низ,

то от цели встану в бай до верхов...

 
Aleksandr Yakovlev:

Пара должна скоро вниз пойти.

Срезали стопы.
 
Maksim Dlugoborskiy:
Срезали стопы.

Это вы о чем. Так и должно было быть.

Первая цель 1,08850

Видимо выбьет


 
Maksim Dlugoborskiy:
В данный момент цена eurusd находится на 1h графике прямо на самой скользящей средней. Это сигнал на продажу, подтвержденный  всеми старшими таймфреймами.
Надо аккуратно отстреливаться на юг (продавать любой рост пары).Или прямо сейчас.

Бакс идет вниз!!! Мажорики вверх...

Для чего рисковать продажами?

Только набор позиции в бай!   

 
Aleksandr Yakovlev:

Это вы о чем. Так и должно было быть.

Первая цель 1,08850

Надо продавать eurusd на росте
 
Lesorub:

Бакс идет вниз!!! Мажорики вверх...

Для чего расковать продажами?

Только набор позиции в бай!   

Рост подозрительный
Хотят срезать стопы второй раз.
Двойную вершину сформирует на 5мин.
 
Maksim Dlugoborskiy:
Рост подозрительный
Хотят срезать стопы второй раз.
Двойную вершину сформирует на 5мин.

Ага...


 

А я повторно продал)))


 
Lesorub:

Ага...


Если сработает стоп - не расстроюсь:

Maxim Dlugoborskiy

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