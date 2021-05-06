FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 155
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
у меня робот, дурканул EURUSDM2
Терпи и робота отключи. Пара должна скоро вниз пойти.
По фунту вроде заходили только.
Не думаете, что рано?
Будут и там и там. Старший фрейм в приоритете.
Встал в бай объемом селл. Если раньше возьмут верха,
этим же объемом встану в селл, если пойдут через низ,
то от цели встану в бай до верхов...
Пара должна скоро вниз пойти.
Срезали стопы.
Это вы о чем. Так и должно было быть.
Первая цель 1,08850
Видимо выбьет
В данный момент цена eurusd находится на 1h графике прямо на самой скользящей средней. Это сигнал на продажу, подтвержденный всеми старшими таймфреймами.
Бакс идет вниз!!! Мажорики вверх...
Для чего рисковать продажами?
Только набор позиции в бай!
Это вы о чем. Так и должно было быть.
Первая цель 1,08850
Бакс идет вниз!!! Мажорики вверх...
Для чего расковать продажами?
Только набор позиции в бай!
Рост подозрительный
Ага...
А я повторно продал)))
Ага...
Если сработает стоп - не расстроюсь: