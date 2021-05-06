FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 449
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Ага, падаем
Ну как скажешь, встал немного.
Ага, падаем
По входу зачет! по количеству лотов незачет!
надо было 5-10 лотов в таких местах открываться,.... вечно и я просираю такие экстремумы.
А че ее смотреть я купил 2 лота
Продать попробую на фрактале:
По входу зачет! по количеству лотов незачет!
надо было 5-10 лотов в таких местах открываться,.... вечно и я просираю такие экстремумы.
Стараюсь соблюдать ММ.
Счет небольшой, как говорил ранее.
Я не жадный.
Пока открываюсь по 0,02, половину крою и остальное в БУ перевожу.
На каждую сотку баксов планирую увеличивать лот на 0,01
Стараюсь соблюдать ММ.
Счет небольшой, как говорил ранее.
Я не жадный.
Пока открываюсь по 0,02, половину крою и остальное в БУ перевожу.
На каждую сотку баксов планирую увеличивать лот на 0,01
Никого не удивляет короткий рост доллара на фоне двух-трёхдневного роста индексов, нефти и золота?
Я уже о выборах не говорю,- вчера кто-то открыл ветку, я отпостил,- через минуту ни поста, ни ветки. Блюдём!!!
Никого не удивляет короткий рост доллара на фоне двух-трёхдневного роста индексов, нефти и золота?
Я уже о выборах не говорю,- вчера кто-то открыл ветку, я отпостил,- через минуту ни поста, ни ветки. Блюдём!!!
Так задумано.
USDCAD Если я ничего не путаю, откаты по всем парам закончились, продолжаем упражнение вверх.
Так задумано.
Возможно.
Отчего сегодня еврик не ушёл на вполне закономерный 1.175 ?
USDCAD: Не смог удержать и не дозаправиться.