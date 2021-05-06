FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 449

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Aleksandr Yakovlev:

Ага, падаем


Ну как скажешь, встал немного.


 
Aleksandr Yakovlev:

Ага, падаем


По входу зачет! по количеству лотов незачет!

надо было 5-10 лотов в таких местах открываться,.... вечно и я просираю такие экстремумы.

 
ALEKSANDR GADZERA:

А че ее смотреть я купил 2 лота


Продать попробую на фрактале:


 
ALEKSANDR GADZERA:

По входу зачет! по количеству лотов незачет!

надо было 5-10 лотов в таких местах открываться,.... вечно и я просираю такие экстремумы.

Стараюсь соблюдать ММ.

Счет небольшой, как говорил ранее.

Я не жадный.

Пока открываюсь по 0,02, половину крою и остальное в БУ перевожу.

На каждую сотку баксов планирую увеличивать лот на 0,01

 
Aleksandr Yakovlev:

Стараюсь соблюдать ММ.

Счет небольшой, как говорил ранее.

Я не жадный.

Пока открываюсь по 0,02, половину крою и остальное в БУ перевожу.

На каждую сотку баксов планирую увеличивать лот на 0,01

👍
 

Никого не удивляет короткий рост доллара на фоне двух-трёхдневного роста индексов, нефти и золота?

Я уже о выборах не говорю,- вчера кто-то открыл ветку, я отпостил,- через минуту ни поста, ни ветки. Блюдём!!! 

 
Алексей Тарабанов:

Никого не удивляет короткий рост доллара на фоне двух-трёхдневного роста индексов, нефти и золота?

Я уже о выборах не говорю,- вчера кто-то открыл ветку, я отпостил,- через минуту ни поста, ни ветки. Блюдём!!! 

Так задумано.

 

USDCAD  Если я ничего не путаю, откаты по всем парам закончились, продолжаем упражнение вверх.


 
Valeriy Yastremskiy:

Так задумано.

Возможно. 

Отчего сегодня еврик не ушёл на вполне закономерный 1.175 ? 

 

USDCAD:  Не смог удержать и не дозаправиться.


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