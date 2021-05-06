FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 230
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Буду покупать! Увеличивать спрос так сказать.
Буду покупать! Увеличивать спрос так сказать.
сначала маленьким, потом чуток побольше или таким же
у тебя наоборот
сначала маленьким, потом чуток побольше
у тебя наоборот
Копейка рубль бережет.
Копейка рубль бережет.
если все кинемся покупать еву,
то можем бежать за пузырем
помянем депозит
;)
если все кинемся покупать еву,
то можем бежать за пузырем
помянем депозит
;)
Пора начинать...
Пора начинать...
пора то пора...
австралийца уже 2-ю неделю жду, колбасится +/-
канадец пусть немножко проторгуется, рано залазить по моему
На фунт кто-то смотрит? Ваше мнение?
от 1,25 в продаже у мну, но еще не край