FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 230

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Всем привет,Евро сползает вниз на 0.83 
 

Буду покупать! Увеличивать спрос так сказать.

 
Speculator:

Буду покупать! Увеличивать спрос так сказать.

сначала маленьким, потом чуток побольше или таким же

у тебя наоборот

 
Renat Akhtyamov:

сначала маленьким, потом чуток побольше

у тебя наоборот

Копейка рубль бережет. 

 
Speculator:

Копейка рубль бережет. 

если все кинемся покупать еву,

то можем бежать за пузырем

помянем депозит

;)

 
Renat Akhtyamov:

если все кинемся покупать еву,

то можем бежать за пузырем

помянем депозит

;)

Пора начинать...


 
Lesorub:

Пора начинать...

пора то пора...

австралийца уже 2-ю неделю жду, колбасится +/-

канадец пусть немножко проторгуется, рано залазить по моему

 
На фунт кто-то смотрит? Ваше мнение?
 
MakarFX:
На фунт кто-то смотрит? Ваше мнение?
от  1,25 в продаже у мну, но еще не край
 
Renat Akhtyamov:
от  1,25 в продаже у мну, но еще не край
Тоже в продажах, надеялся сегодня закрыться 1,225
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