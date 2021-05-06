FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 329

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CHINGIZ MUSTAFAEV:

интересное совпадениеиспользуемых нами инструментов...

И как, приносит успехи ваш инструмент?


Вот объемы на закрытии пятницы при цене 1.1270:

Вот лимиты на Евре по дрынам:


 
Lesorub:

И как, приносит успехи ваш инструмент?


Вот объемы на закрытии пятницы при цене 1.1270:

Вот лимиты на Евре по дрынам:


к большому сожалению на рынке форекс не может быть реальных объемов заявок на покупку и продажу, потому что форекс - это по определению децентрализованный рынок...

Или Вы знаете что-то чего не знаю я) 

Инструмент дает точные сигналы.И В % 70 случаев  +- срабатывает на ура.

 Он конечно же не предсказывает, а только показывает "точки перелома рынка" где цена совершенно определенно куда-то безоткатно пойдет, а вот куда, определить можно только по факту и по тиковой волатильности. 

Как правило в серединах флетовых зон цена не замедляется, а даже ускоряется что и позволяет зарабатывать больше чем теряешь на ложных точках входа.  


Абсолютно все вверх тормашками) 

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

к большому сожалению на рынке форекс не может быть реальных объемов заявок на покупку и продажу, потому что форекс - это по определению децентрализованный рынок...

Или Вы знаете что-то чего не знаю я) 

Инструмент дает точные сигналы.И В % 70 случаев  +- срабатывает на ура.

 Он конечно же не предсказывает, а только показывает "точки перелома рынка" где цена совершенно определенно куда-то безоткатно пойдет, а вот куда, определить можно только по факту и по тиковой волатильности. 

Как правило в серединах флетовых зон цена не замедляется, а даже ускоряется что и позволяет зарабатывать больше чем теряешь на ложных точках входа.  

Отлично! Ждем с понедельника профитных входов, выходов здесь на всеобщее обозрение по инструменту, что дает точные сигналы.

С удовольствием проверим утверждение.

Ну и, если все тип топ, возьмем метод на заметку!

 
Lesorub:

Отлично! Ждем с понедельника профитных входов, выходов здесь на всеобщее обозрение по инструменту, что дает точные сигналы.

С удовольствием проверим утверждение.

Ну и, если все тип топ, возьмем метод на заметку!

Так Вы же им и так вроде бы пользуетесь?) Разве нет? Я так по крайней мере подумал когда увидел у вас похожее изображение...

 
Lesorub:

Отлично! Ждем с понедельника профитных входов, выходов здесь на всеобщее обозрение по инструменту, что дает точные сигналы.

С удовольствием проверим утверждение.

Ну и, если все тип топ, возьмем метод на заметку!

PS: Я не люблю хвастаться или выставлять всем напоказ какой я умный и хороший трейдер. Так как совершенно не нуждаюсь в признании...

Раз Вы попросили то скину, но только в личку. 

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

PS: Я не люблю хвастаться или выставлять всем напоказ какой я умный и хороший трейдер. Так как совершенно не нуждаюсь в признании...

Раз Вы попросили то скину, но только в личку. 

Отлично! 
 

Всем привет!

Вход по Евре:

И на юга...


Также, Киви и Ауди доделывают верха.


Евра переехала 9 п. относительно первого останавливающего объема, нарисовала еще объем. Второй вход в позу от 1.1294 на фьюче:


 

Ляпота!!!


 
Лесоруб, привет. Тут какие объемы показываются ?
 
Roman Kutemov:
Лесоруб, привет. Тут какие объемы показываются ?

В смысле?

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