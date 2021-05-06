FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 329
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интересное совпадениеиспользуемых нами инструментов...
И как, приносит успехи ваш инструмент?
Вот объемы на закрытии пятницы при цене 1.1270:
Вот лимиты на Евре по дрынам:
И как, приносит успехи ваш инструмент?
Вот объемы на закрытии пятницы при цене 1.1270:
Вот лимиты на Евре по дрынам:
к большому сожалению на рынке форекс не может быть реальных объемов заявок на покупку и продажу, потому что форекс - это по определению децентрализованный рынок...
Или Вы знаете что-то чего не знаю я)
Инструмент дает точные сигналы.И В % 70 случаев +- срабатывает на ура.
Он конечно же не предсказывает, а только показывает "точки перелома рынка" где цена совершенно определенно куда-то безоткатно пойдет, а вот куда, определить можно только по факту и по тиковой волатильности.
Как правило в серединах флетовых зон цена не замедляется, а даже ускоряется что и позволяет зарабатывать больше чем теряешь на ложных точках входа.
Абсолютно все вверх тормашками)
к большому сожалению на рынке форекс не может быть реальных объемов заявок на покупку и продажу, потому что форекс - это по определению децентрализованный рынок...
Или Вы знаете что-то чего не знаю я)
Инструмент дает точные сигналы.И В % 70 случаев +- срабатывает на ура.
Он конечно же не предсказывает, а только показывает "точки перелома рынка" где цена совершенно определенно куда-то безоткатно пойдет, а вот куда, определить можно только по факту и по тиковой волатильности.Как правило в серединах флетовых зон цена не замедляется, а даже ускоряется что и позволяет зарабатывать больше чем теряешь на ложных точках входа.
Отлично! Ждем с понедельника профитных входов, выходов здесь на всеобщее обозрение по инструменту, что дает точные сигналы.
С удовольствием проверим утверждение.
Ну и, если все тип топ, возьмем метод на заметку!
Отлично! Ждем с понедельника профитных входов, выходов здесь на всеобщее обозрение по инструменту, что дает точные сигналы.
С удовольствием проверим утверждение.
Ну и, если все тип топ, возьмем метод на заметку!
Так Вы же им и так вроде бы пользуетесь?) Разве нет? Я так по крайней мере подумал когда увидел у вас похожее изображение...
Отлично! Ждем с понедельника профитных входов, выходов здесь на всеобщее обозрение по инструменту, что дает точные сигналы.
С удовольствием проверим утверждение.
Ну и, если все тип топ, возьмем метод на заметку!
PS: Я не люблю хвастаться или выставлять всем напоказ какой я умный и хороший трейдер. Так как совершенно не нуждаюсь в признании...
Раз Вы попросили то скину, но только в личку.
PS: Я не люблю хвастаться или выставлять всем напоказ какой я умный и хороший трейдер. Так как совершенно не нуждаюсь в признании...
Раз Вы попросили то скину, но только в личку.
Всем привет!
Вход по Евре:
И на юга...
Также, Киви и Ауди доделывают верха.
Евра переехала 9 п. относительно первого останавливающего объема, нарисовала еще объем. Второй вход в позу от 1.1294 на фьюче:
Ляпота!!!
Лесоруб, привет. Тут какие объемы показываются ?
В смысле?