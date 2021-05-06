FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 241

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sterva:

Стоило подождать...)

Привет. Я верю человеку.)))

В зеленой точке будет доливка.


[Удален]  

я против! Всех Индикаторов пошёл 

XAUUSDH2

 
Alexsandr San:

я против! Всех Индикаторов пошёл 


Цена может вернуться к 1708,57. Я там чуток долью еще.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Цена может вернуться к 1708,57.

я этого и жду! 

-------------------

Фунт сегодня может подняться

GBPUSDH2 

 
Alexsandr San:

я этого и жду! 

-------------------

Фунт сегодня может подняться

 

Может, да не обязан. Будь аккуратен. Как то я расписывал тебе по фунту. Надеюсь помнишь)))


[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Может, да не обязан. Будь аккуратен. Как то я расписывал тебе по фунту. Надеюсь помнишь)))


я же проверяю стратегию - цель выставлена 1.25

если не возьмёт - стоит стоп 

 
Alexsandr San:

я же проверяю стратегию - цель выставлена 1.25

если не возьмёт - стоит стоп 

Нууу, может повезет.

 

Всем привет.

USDCAD кому интересно началась новая волна будет рост. возможен откат, на него попозже посмотрим, а в целом вверх.


 

USDCAD вот возможный откат с контрольной точкой разворота.

Ну или вот так. посмотрим:


 

EURJPY:

или вот так, просто ждем для входа в рынок:


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