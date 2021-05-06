FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 241
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Стоило подождать...)
Привет. Я верю человеку.)))
В зеленой точке будет доливка.
я против! Всех Индикаторов пошёл
я против! Всех Индикаторов пошёл
Цена может вернуться к 1708,57. Я там чуток долью еще.
Цена может вернуться к 1708,57.
я этого и жду!
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Фунт сегодня может подняться
я этого и жду!
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Фунт сегодня может подняться
Может, да не обязан. Будь аккуратен. Как то я расписывал тебе по фунту. Надеюсь помнишь)))
Может, да не обязан. Будь аккуратен. Как то я расписывал тебе по фунту. Надеюсь помнишь)))
я же проверяю стратегию - цель выставлена 1.25
если не возьмёт - стоит стоп
я же проверяю стратегию - цель выставлена 1.25
если не возьмёт - стоит стоп
Нууу, может повезет.
Всем привет.
USDCAD кому интересно началась новая волна будет рост. возможен откат, на него попозже посмотрим, а в целом вверх.
USDCAD вот возможный откат с контрольной точкой разворота.
Ну или вот так. посмотрим:
EURJPY:
или вот так, просто ждем для входа в рынок: