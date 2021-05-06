FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 264
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Предполагаю EUR/USD 1.1015.
Хорош прикалываться и народ смущать, падение только началось. Как-то надо за слова отвечать немного
Я покупаю.
Хорош прикалываться и народ смущать, падение только началось. Как-то надо за слова отвечать немного
Но Утром, Обедом и Вечером видится по разному.
Я покупаю.
От балды дорисовываете, анализа 0
Это не анализ, это типа в верх!
Думаю золото закрепилось под 1710 и готово двигаться вниз
Я тоже так думаю, сегодня покажет.... что бы мы, долго не думали.
Я покупаю.
поторопились наверное, правда - может у Вас, какая то система своя. Но сигнала верх нету. EURUSDH2
---------------
например - я буду покупать , когда появится зелёный кружок. В кружочке заложено, 4 Индикатора
--------- это не значит, когда появился кружочек, что надо покупать или продавать. - это значит что направление сменилось, и надо искать момент входа, в ту сторону.
поторопились наверное, правда - может у Вас, какая то система своя. Но сигнала верх нету. EURUSDH2
---------------
например - я буду покупать , когда появится зелёный кружок. В кружочке заложено, 4 Индикатора
--------- это не значит, когда появился кружочек, что надо покупать или продавать. - это значит что направление сменилось, и надо искать момент входа, в ту сторону.
Вот по золоту - Больше шансов верх пойти чем вниз. я слижу на маленьком на 20мин. Если что закроюсь(если успею- (пара резкая))
Вот по золоту - Больше шансов верх пойти чем вниз. я слижу на маленьком на 20мин. Если что закроюсь(если успею- (пара резкая))
У тебя MACD уже рисует дивергенцию.
а главная, всё ещё выше нуля( "0" ) поэтому есть риск, что может ещё верх пойти