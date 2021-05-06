FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 264

Новый комментарий
[Удален]  
Speculator:

Предполагаю EUR/USD 1.1015.

Хорош прикалываться и народ смущать, падение только началось. Как-то надо за слова отвечать немного
 
Vladimir Baskakov:
Хорош прикалываться и народ смущать, падение только началось. Как-то надо за слова отвечать немного


Я покупаю.

 
Vladimir Baskakov:
Хорош прикалываться и народ смущать, падение только началось. Как-то надо за слова отвечать немного

Но Утром, Обедом и Вечером видится по разному.

[Удален]  
Speculator:


Я покупаю.

От балды дорисовываете, анализа 0
 
Vladimir Baskakov:
От балды дорисовываете, анализа 0

Это не анализ, это типа в верх! 

[Удален]  
MakarFX:

Думаю золото закрепилось под 1710 и готово двигаться вниз


Я тоже так думаю, сегодня покажет.... что бы мы, долго не думали.

XAUUSDM20

[Удален]  
Speculator:


Я покупаю.

поторопились наверное, правда - может у Вас, какая то система своя. Но сигнала верх нету.  EURUSDH2

EURUSDH2

---------------

например - я буду покупать , когда появится зелёный кружок. В кружочке заложено, 4 Индикатора

--------- это не значит, когда появился кружочек, что надо покупать или продавать. - это значит что направление сменилось, и надо искать момент входа, в ту сторону. 

//---- получение хендла индикатора ATR
   ATR_Handle=iATR(NULL,0,ATR_Period);
   if(ATR_Handle==INVALID_HANDLE)
      Print(" Не удалось получить хендл индикатора ATR");
//---- получение хендла индикатора Stochastic
   STO_Handle=iStochastic(NULL,0,STO_Period,STO_Period,1,MA_Method,STO_Price);
   if(STO_Handle==INVALID_HANDLE)
      Print(" Не удалось получить хендл индикатора Stochastic");
//---- получение хендла индикатора RSI
   RSI_Handle=iRSI(NULL,0,9,PRICE_CLOSE);
   if(RSI_Handle==INVALID_HANDLE)
      Print(" Не удалось получить хендл индикатора iRSI");
//---- получение хендла индикатора MACD
   MACD_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"LeManTrend Indicator",13,21,34,3);
   if(MACD_Handle==INVALID_HANDLE)
      Print(" Не удалось получить хендл индикатора iMACD");
[Удален]  
Alexsandr San:

поторопились наверное, правда - может у Вас, какая то система своя. Но сигнала верх нету.  EURUSDH2

---------------

например - я буду покупать , когда появится зелёный кружок. В кружочке заложено, 4 Индикатора

--------- это не значит, когда появился кружочек, что надо покупать или продавать. - это значит что направление сменилось, и надо искать момент входа, в ту сторону. 

Вот по золоту - Больше шансов верх пойти чем вниз. я слижу на маленьком на 20мин. Если что закроюсь(если успею- (пара резкая))

XAUUSDH2

 
Alexsandr San:

Вот по золоту - Больше шансов верх пойти чем вниз. я слижу на маленьком на 20мин. Если что закроюсь(если успею- (пара резкая))


У тебя MACD уже рисует дивергенцию.
[Удален]  
MakarFX:
У тебя MACD уже рисует дивергенцию.

а главная, всё ещё выше нуля( "0" ) поэтому есть риск, что может ещё верх пойти 

1...257258259260261262263264265266267268269270271...656
Новый комментарий