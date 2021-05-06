FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 571

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Vladimir Baskakov:
Комментировать это твоя прерогатива

Ну хорошо, будем считать это ответом)))

На М15 вроде по закрытию продажа...

А на М30 сформированный минимум.... вот и хз куда, как бы не так же как и вчера.. будем думать что Дневной разворот сделает свое дело.....


 

EURUSD  если посмотреть вот сюда. Тут точка тоже в это же время, но тут был треугольник, закрылся в 13:15 по нему видно что пробой вниз, примерно 40 пунктов до следующей остановки. Значит  GBPUSD  тоже вниз...

Но как все мы знаем, пробой треугольника считается только по закрытой свече)))) поэтому просто ждем.


 

EURUSD  ну вроде без сюрпризов пока, идем вниз

GBPUSD  анавлагично.


 

AUDUSD  потихоньку все остальные подтягиваются к глобальному падению...


 

Верха не доделаны:

Как, впрочем, и на Евре, и на Фунте...

 
Lesorub:

Верха не доделаны:

Как, впрочем, и на Евре, и на Фунте...

Илюха не доделают уже... забей на них. вторую неделю ловлю этот максимум утомил он уже... не так часто они встречаются в год до 3-5 штук.

 
Lesorub:

Верха не доделаны:

Как, впрочем, и на Евре, и на Фунте...

Вот блин ;)
 
Lesorub:

Верха не доделаны:

Как, впрочем, и на Евре, и на Фунте...

Круто будет, если кукл не отработав верх пойдет вниз)... и потом тут же обратно

 
ALEKSANDR GADZERA:

Илюха не доделают уже... забей на них. вторую неделю ловлю этот максимум утомил он уже... не так часто они встречаются в год до 3-5 штук.

До нового года тянут... в этом 1.2 по евро сомнительно....

 
Artem Buhaichuk:

До нового года тянут... в этом 1.2 по евро сомнительно....

Как раз под новый год падение получится веселое...

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