FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 571
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Ну хорошо, будем считать это ответом)))
На М15 вроде по закрытию продажа...
А на М30 сформированный минимум.... вот и хз куда, как бы не так же как и вчера.. будем думать что Дневной разворот сделает свое дело.....
EURUSD если посмотреть вот сюда. Тут точка тоже в это же время, но тут был треугольник, закрылся в 13:15 по нему видно что пробой вниз, примерно 40 пунктов до следующей остановки. Значит GBPUSD тоже вниз...
Но как все мы знаем, пробой треугольника считается только по закрытой свече)))) поэтому просто ждем.
EURUSD ну вроде без сюрпризов пока, идем вниз
GBPUSD анавлагично.
AUDUSD потихоньку все остальные подтягиваются к глобальному падению...
Верха не доделаны:
Как, впрочем, и на Евре, и на Фунте...
Верха не доделаны:
Как, впрочем, и на Евре, и на Фунте...
Илюха не доделают уже... забей на них. вторую неделю ловлю этот максимум утомил он уже... не так часто они встречаются в год до 3-5 штук.
Верха не доделаны:
Как, впрочем, и на Евре, и на Фунте...
Верха не доделаны:
Как, впрочем, и на Евре, и на Фунте...
Круто будет, если кукл не отработав верх пойдет вниз)... и потом тут же обратно
Илюха не доделают уже... забей на них. вторую неделю ловлю этот максимум утомил он уже... не так часто они встречаются в год до 3-5 штук.
До нового года тянут... в этом 1.2 по евро сомнительно....
До нового года тянут... в этом 1.2 по евро сомнительно....
Как раз под новый год падение получится веселое...