FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 120
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Всем привет, безумие продолжается...
Купил сейчас AUD/NZD почти на паритете, посмотрим может когда-нибудь отрастет)))
Бакс пришел к цели!
Пора крячить обладателей сего добра!!!
А ты еще usdcad продаешь ?)
А ты еще usdcad продаешь ?)
А Вы сомневаетесь???
Еня моя, отбила все убытки...
Пора смотреть Фунтика:
Красава!!!
когда массовая трендовость закончится? и продолжится долгосрочный флет...
щас амеры понакупят на напечатанные бабки всё что хотят в больших количествах
я начал минимальный набор против бакса
Народ кто успел навариться?
Народ кто успел навариться?
Это сам свечки нарисовал?)))