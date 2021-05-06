FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 120

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Vasiliy Vilkov:

Всем привет, безумие продолжается...

Купил сейчас AUD/NZD почти на паритете, посмотрим может когда-нибудь отрастет)))

Похоже ваши покупки вас разоряют. )
Мой вам совет:
- Поменьше смотрите на график (вам он нужен только для входа/выхода).
- Побольше мониторьте текучку (чтобы принимать правильные решения).


 

Бакс пришел к цели!

Пора крячить обладателей сего добра!!!

 
Lesorub:

А ты еще usdcad продаешь ?)

 
Desaps:

А ты еще usdcad продаешь ?)

А Вы сомневаетесь???


 

Еня моя, отбила все убытки...


 

Пора смотреть Фунтика:

Красава!!!


 
когда массовая трендовость закончится? и продолжится долгосрочный флет...
 
Ivan Butko:
когда массовая трендовость закончится? и продолжится долгосрочный флет...

щас амеры понакупят на напечатанные бабки всё что хотят в больших количествах

я начал минимальный набор против бакса

 

Народ кто успел навариться?


 
Vasiliy Vilkov:

Народ кто успел навариться?


Это сам свечки нарисовал?)))

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