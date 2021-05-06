FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 280
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Вы в вводите в заблуждение людей, своими необоснованными прогнозами. Новички поверят и потеряют деньги, а вам хоть бы что. Тут бана мало
Прогноз - не призыв к действию!
Прогноз - не призыв к действию!
Он хочет халявных сигналов с обоснованием - вот и дастает всех.
Вы в вводите в заблуждение людей, своими необоснованными прогнозами. Новички поверят и потеряют деньги, а вам хоть бы что. Тут бана мало
ну ну)))) проходите мимо.
Всуну свои пять копеек
CADJPY: Всем привет, попробую сегодня указывать небольшие развороты и торговать на них большим лотом, посмотрим, что получится из этого, ждем точки и встаем на покупку
CADJPY: Всем привет, попробую сегодня указывать небольшие развороты и торговать на них большим лотом, посмотрим, что получится из этого, ждем точки и встаем на покупку
Так хочется чего то, познать. И как, появляется ветка в обсуждение - я захожу, что бы увидеть какие не будь стратегии. Но Ваша стратегия, не очень познавательная, а даже, раздражительная.
Не обижайтесь! меня из этой ветки, выгнали - именно по такому же, как у Вас прогнозов.
Так хочется чего то, познать. И как, появляется ветка в обсуждение - я захожу, что бы увидеть какие не будь стратегии. Но Ваша стратегия, не очень познавательная, а даже, раздражительная.
Не обижайтесь! меня из этой ветки, выгнали - именно по такому же, как у Вас прогнозов.
))))) на что обижаться))) таких же как у меня прогнозов нет ни у кого.
))))) на что обижаться))) таких же как у меня прогнозов нет ни у кого.
Да! таких как у Вас не у кого. Но только, Вы их понимаете, а нам объяснить не хотите.
Да! таких как у Вас не у кого. Но только, Вы их понимаете, а нам объяснить не хотите.
а зачем что-то вам объяснять? думаю достаточно того что есть.
Прогноз - не призыв к действию!