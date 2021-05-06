FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 280

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Vladimir Baskakov:
Вы в вводите в заблуждение людей, своими необоснованными прогнозами. Новички поверят и потеряют деньги, а вам хоть бы что. Тут бана мало

Прогноз - не призыв к действию!

 
Vitaly Muzichenko:

Прогноз - не призыв к действию!

Он хочет халявных сигналов с обоснованием - вот и дастает всех.

 
Vladimir Baskakov:
Вы в вводите в заблуждение людей, своими необоснованными прогнозами. Новички поверят и потеряют деньги, а вам хоть бы что. Тут бана мало

ну ну)))) проходите мимо.

[Удален]  

Всуну свои пять копеек 

EURUSDH2

 

CADJPY:  Всем привет, попробую сегодня указывать небольшие развороты и торговать на них большим лотом, посмотрим, что получится из этого, ждем точки и встаем на покупку


[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

CADJPY:  Всем привет, попробую сегодня указывать небольшие развороты и торговать на них большим лотом, посмотрим, что получится из этого, ждем точки и встаем на покупку


Так хочется чего то, познать. И как, появляется ветка в обсуждение - я захожу, что бы увидеть какие не будь стратегии. Но Ваша стратегия, не очень познавательная, а даже, раздражительная.

Не обижайтесь! меня из этой ветки, выгнали - именно по такому же, как у Вас прогнозов.  

 
Alexsandr San:

Так хочется чего то, познать. И как, появляется ветка в обсуждение - я захожу, что бы увидеть какие не будь стратегии. Но Ваша стратегия, не очень познавательная, а даже, раздражительная.

Не обижайтесь! меня из этой ветки, выгнали - именно по такому же, как у Вас прогнозов.  

))))) на что обижаться))) таких же как у меня прогнозов нет ни у кого.

[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

))))) на что обижаться))) таких же как у меня прогнозов нет ни у кого.

Да! таких как у Вас не у кого. Но только, Вы их понимаете, а нам объяснить не хотите. 

 
Alexsandr San:

Да! таких как у Вас не у кого. Но только, Вы их понимаете, а нам объяснить не хотите. 

а зачем что-то вам объяснять? думаю достаточно того что есть.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Прогноз - не призыв к действию!

Прогноз д.б. обоснован, а не взят с потолка. Непонятно куда смотрят модераторы
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