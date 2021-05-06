FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 603
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Привет труженикам) Обратил внимание что появились новые гуру форекс)) ИЗ новых гуру никто не хочет получить 10000$ в подарок и 50 000 $ на счет в управление?условия все те же- стейт как минимум за 6 месяцев с прибыльной торговлей-после анализа моими ребятами стейта-если он ок то инвест пароль к счету для подтверждения достоверности сделок/ так как уже наверное года два (если не более) действует мое предложение и что то никто из форумных гуру так и не решился получить деньги
Привет труженикам) Обратил внимание что появились новые гуру форекс)) ИЗ новых гуру никто не хочет получить 10000$ в подарок и 50 000 $ на счет в управление?условия все те же- стейт как минимум за 6 месяцев с прибыльной торговлей-после анализа моими ребятами стейта-если он ок то инвест пароль к счету для подтверждения достоверности сделок/ так как уже наверное года два (если не более) действует мое предложение и что то никто из форумных гуру так и не решился получить деньги
Все гуру - получают свою прибыль, и без Вашего предложения.
Все гуру - получают свою прибыль, и без Вашего предложения.
я же и не сомневаюсь что вы получаете прибыль и без моего предложения. Правда с точки зрения трейдинга вашу прибыль,(а то что она есть берут большие сомнения)сложно назвать прибылью. Надеюсь не ранил столь деликатные души гуру трейдеров демо cfd? Всегда интересно смотреть как рушиться ваш иллюзорный мир. Сколько еще депозитов я заберу сегодня ) а давайте подниму ставку- 20.000$ в подарок прибыльно торгующему трейдеру.
я же и не сомневаюсь что вы получаете прибыль и без моего предложения. Правда с точки зрения трейдинга вашу прибыль,(а то что она есть берут большие сомнения)
Так же могу сказать - есть большие сомнения, то что Вы предлагаете. И очень похоже, что Вы аферист.
Так же могу сказать - есть большие сомнения, то что Вы предлагаете. И очень похоже, что Вы аферист.
аферист батенька это судя по всему вы)) а вот что касается меня- то вы можете элементарно это проверить- 1.посмотрите мои онлайн видео с рабочих счетов где видны и объемы и суммы.2 вы можете предоставить свою успешную торговлю и получить 20 000$- А ВОТ КОГДА ВЫ ПРЕДОСТАВИТЕ СВОЮ УСПЕШНУЮ ТОРГОВЛЮ И НЕ ПОЛУЧИТЕ ДЕНЕГ-ВОТ ТОГДА И БУДУТ У ВАС ОСНОВАНИЯ ОБВИНЯТЬ МЕНЯ В АФЕРЕ)) А так это выглядит по меньшей мере как клевета неудачника на успешного господина. Без обид,но вы серьезно умеете только лить негатив и ни слова по делу. Нет успешной торговли у вас- идите мимо,ведь где то есть наверняка очередь за индикаторами в которой вы еще не стояли)))))
Всем привет. Первая цель.
аферист батенька это судя по всему вы)) а вот что касается меня- то вы можете элементарно это проверить- 1.посмотрите мои онлайн видео с рабочих счетов где видны и объемы и суммы.2 вы можете предоставить свою успешную торговлю и получить 20 000$- А ВОТ КОГДА ВЫ ПРЕДОСТАВИТЕ СВОЮ УСПЕШНУЮ ТОРГОВЛЮ И НЕ ПОЛУЧИТЕ ДЕНЕГ-ВОТ ТОГДА И БУДУТ У ВАС ОСНОВАНИЯ ОБВИНЯТЬ МЕНЯ В АФЕРЕ)) А так это выглядит по меньшей мере как клевета неудачника на успешного господина. Без обид,но вы серьезно умеете только лить негатив и ни слова по делу. Нет успешной торговли у вас- идите мимо,ведь где то есть наверняка очередь за индикаторами в которой вы еще не стояли)))))
Если Вы такой успешный, у Вас и без нас, тогда хватает членов Вашего клуба. Зачем предлагать свои услуги, на этом ресурсе ?
Привет труженикам) Обратил внимание что появились новые гуру форекс)) ИЗ новых гуру никто не хочет получить 10000$ в подарок и 50 000 $ на счет в управление?условия все те же- стейт как минимум за 6 месяцев с прибыльной торговлей-после анализа моими ребятами стейта-если он ок то инвест пароль к счету для подтверждения достоверности сделок/ так как уже наверное года два (если не более) действует мое предложение и что то никто из форумных гуру так и не решился получить деньги
Не тот форум брат. А вообще поднимите ставочку. (Из за червонца нормальные ребята не будут связываться) и управление до 200000 хотя бы. Тогда возможно и здесь кто будет. Кроме того сливают все. Никакой страховки нет. Особенно те у кого слишком хорошие картинки. Что Вам самим не попробовать торговать.?
Не тот форум брат. А вообще поднимите ставочку. (Из за червонца нормальные ребята не будут связываться) и управление до 200000 хотя бы. Тогда возможно и здесь кто будет. Кроме того сливают все. Никакой страховки нет. Особенно те у кого слишком хорошие картинки. Что Вам самим не попробовать торговать.?
так я то и торгую. и компания моя торгует. и торгуем то мы на cash forex(если конечно это вам о чем то говорит) Но и на cfd используем возможность позабирать депозиты. ставочку вроде до 20 000$ в подарок уже поднял(сообщение выше) или ребята торгующие demo cfd ИЛИ РЕАЛ брезгуют 20K,,? В этом ставочка кстати была 100 000$ на руки кэшем успешному трейдеру можно поискать сообщения),так тоже что то из форумных гуру не изъявил желание ее забрать)_ уверен что тут дело не в ставке а просто что тут нет успешных))) Когда находишься с другой стороны графика очень улыбает смотреть на все потуги индикаторщиков уровнищиков и остальных волно алиггаторщиков с фибо заработать денег. Запомните одну истину- цена изменяет индикатор а не индикатор цену. А для успешного трейдинга нужно знать кто изменяет цену))
Если Вы такой успешный, у Вас и без нас, тогда хватает членов Вашего клуба. Зачем предлагать свои услуги, на этом ресурсе ?
а какие услуги и кому я предложил? я работаю только с юр лицами если вы о поиске клиентов(да и очередь на 4 года вперед) так у меня безусловных доход для клиентов от 5% в месяц. так что многие хотят предложить моей компании деньги.Только я вот в силу загрузки кадров не могу всех принять. А на форумах я ищу трейдеров которые имеют светлые головы и обучаемы,ведь глупо искать трейдера на форуме газоэлектросварщиков.