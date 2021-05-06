FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 125
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Улетел...
Можно переводить все селлы в бу ...
отсопливиться бы по верхам .... это было бы идеальным разворотом. так что пока в бу с 46+ не перевожу
может клюнуть
плохой сегодня, клёв USDJPYM5
отсопливиться бы по верхам .... это было бы идеальным разворотом. так что пока в бу с 46+ не перевожу
А жижку ждите на 74...
Выношу на обсуждение, дабы не впасть в Ересь...
Че бум делать???
И пара:
Жаба задавила, фиксану прибыль...
Жаба задавила, фиксану прибыль...
фиксанул , вроде как нуль, сегодня ?
- это история в МТ4 ?
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у меня, даже на демо, снимают комиссию
Жаба задавила, фиксану прибыль...
Все правильно, только со стопом один ордерок можно и оставить было.
Своп в +...
Ладно, пошел я спать. Все не так, как планировал...