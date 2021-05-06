FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 125

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Lesorub:

Улетел...

Можно переводить все селлы в бу ...


отсопливиться бы по верхам .... это было бы идеальным разворотом. так что пока в бу с 46+ не перевожу

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Alexsandr San:

может клюнуть 


плохой сегодня, клёв USDJPYM5

USDJPYM5

 
GhostMan:

отсопливиться бы по верхам .... это было бы идеальным разворотом. так что пока в бу с 46+ не перевожу

Посмотрим... Мне пока по 80.10 душу греет!!! 
 

 А жижку ждите на 74...


 
Еще не вечер. Сегодня закрытие рынков. Так что к вечеру веселье должно пойти. В какую сторону правда вопрос. Но традиции ни кто не отменял
 

Выношу на обсуждение, дабы не впасть в Ересь...

Че бум делать???


И пара:


 

Жаба задавила, фиксану прибыль...


[Удален]  
Lesorub:

Жаба задавила, фиксану прибыль...


фиксанул , вроде как нуль, сегодня  ?

- это история в МТ4 ?

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у меня, даже на демо, снимают комиссию

  Снимок00

 
Lesorub:

Жаба задавила, фиксану прибыль...


Все правильно, только со стопом один ордерок можно и оставить было.

Своп в +...

 

Ладно, пошел я спать. Все не так, как планировал...


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