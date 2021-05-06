FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 373
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Да надо уже.
Если ты про страйк 1.2150,то динамика на нём самая большая пока по данным СМЕ,а если про 1.1673,то это личное творчество.
У меня прикол,смотрю не только объёмы ОИ,но и изучаю динамику бабла на страйках. Это даёт более полную картину Ихних хотелок.
Кстати,смотрю и расстраиваюсь,колы со страйка 1.2150 убежали.
Можете ссылку дать, где такие картинки кажут?
Кто опоздал по фунту зайти, возможность будет еще.
Если ты про страйк 1.2150,то динамика на нём самая большая пока по данным СМЕ,а если про 1.1673,то это личное творчество.
У меня прикол,смотрю не только объёмы ОИ,но и изучаю динамику бабла на страйках. Это даёт более полную картину Ихних хотелок.
Кстати,смотрю и расстраиваюсь,колы со страйка 1.2150 убежали.
страйк не есть уровень
mql4 читаем для тебя?
нашел тут код у себя, как прикинуть чо будет по страйкам...
могу отписаться в личку, ибо не для общего пользования
а по еве у тебя стрелка во вниза была, не пойму твое расстройство
Вот я об этом - зачем усложнять себе жизнь, разве можно победить того у кого больше кошелёк, тут как то нужно схитрить, войти когда отдыхает дядя с набитым кошельком, взять не большой куш и свалить, до того как дядя проснётся, если не успели - от тяпает, и пополнит себе кошелёк.
Т.е "Украл-выпил-сел" это интрадей,а то и пипсовка. В краткосроке по человечески Дядя-Кошелёк виден только в ленте принтов и в стакане заявок,опять же,это БА. Можно ли в ТА быть успешным краткосрочником? Не знаю. Успешных краткосрочников я видел только в комплексе(БА+ТА).
....А тактика-"Взять не большой куш по правилам и свалить против правил" Я применял ещё когда жил здесь на этом форуме. По итогу островок на Багамах и домик на Кипре я не купил,но в моём случае возможно Кукл у меня в голове.
Можете ссылку дать, где такие картинки кажут?
Без проблем,т.к. это в общем доступе.
Без проблем,т.к. это в общем доступе.
Спасибо. А историю формирования графика в динамике как то можно получить?
страйк не есть уровень
Это понятно,но есть объём. Тут уже каждый извращается как удобно для гадания.
нашел тут код у себя, как прикинуть чо будет по страйкам...
могу отписаться в личку, ибо не для общего пользования
Давай посмотрим и обсудим. Мож чо высосем полезное.
а по еве у тебя стрелка во вниза была, не пойму твое расстройство
Да,по маржинальному анализу и не только,но я почему-то игнорировал сигнал(старею блин!) и начал закупаться. В итоге пришлось набирать лонг-позу и упустил доход от шорта.
Спасибо. А историю формирования графика в динамике как то можно получить?
Мож через регистрацию и оплату. На Vol2Vol история короткая-внизу откуда увели бабло в рамках интрадея,а вверху куда ввалили.
А на данную минуту знаю только одну историю - конспектировать и расшифровывать ДБ(Дневной Бюллетень). У меня снесёт крышу однозначно,но знаю людей у которых крыша остаётся на месте.