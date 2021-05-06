FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 504
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то есть или вниз или хз.
то есть просто - хз
;)
я же нарисовал все...
Если треугольник я его указываю всегда.... а там уже сами ловите. типо вот так... #4726
НУ все таки так думаю....
https://www.youtube.com/watch?v=HcfHBgUTn7I
AUDUSD ну думаю пришло время, прыгайте а то не успеете...
Выводите профит, коллега. Пока он есть. На этих деньгах уже можно и на биржевых микро емини валютные пары торговать. ПрохОдите и по внутредневной марже и на перенос хватит.
Не интересует, спасибо.
AUDUSD будет весело если после пробоя вверх улетит)) вот и хз.... куда.... только ждать, но более серьёзные сигналы вниз показывают, поэтому я туда склоняюсь...
AUDUSD будет весело если после пробоя вверх улетит)) вот и хз.... куда.... только ждать, но более серьёзные сигналы вниз показывают, поэтому я туда склоняюсь...
Она над 50 дневной средней сейчас.
А что это значит?)))
А что это значит?)))
AUDUSD будет весело если после пробоя вверх улетит)) вот и хз.... куда.... только ждать, но более серьёзные сигналы вниз показывают, поэтому я туда склоняюсь...
Вниз пойдет. Вынесет всех мелких и вниз..)