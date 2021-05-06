FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 504

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Renat Akhtyamov:

то есть или вниз или хз.

то есть просто - хз

;)

я же нарисовал все...

Если треугольник я его указываю всегда.... а там уже сами ловите. типо вот так...  

 
ALEKSANDR GADZERA:

НУ все таки так думаю....


https://www.youtube.com/watch?v=HcfHBgUTn7I

Ну нахер....
Ну нахер....
  • 2012.07.15
  • www.youtube.com
Отрывок сцены экзорцизма из фильма "Очень страшное кино 2"
 

 AUDUSD  ну думаю пришло время, прыгайте а то не успеете...


 
ALEKSANDR GADZERA:


Выводите профит, коллега. Пока он есть. На этих деньгах  уже можно и на биржевых микро емини валютные пары торговать. ПрохОдите и по внутредневной марже и на перенос хватит. 
 
Micro Emini:
Выводите профит, коллега. Пока он есть. На этих деньгах  уже можно и на биржевых микро емини валютные пары торговать. ПрохОдите и по внутредневной марже и на перенос хватит. 

Не интересует, спасибо.

 

AUDUSD  будет весело если после пробоя вверх улетит)) вот и хз.... куда.... только ждать,  но более серьёзные сигналы вниз показывают, поэтому я туда склоняюсь...


 
ALEKSANDR GADZERA:

AUDUSD  будет весело если после пробоя вверх улетит)) вот и хз.... куда.... только ждать,  но более серьёзные сигналы вниз показывают, поэтому я туда склоняюсь...


Она над 50 дневной средней сейчас. 
 
Micro Emini:
Она над 50 дневной средней сейчас. 

А что это значит?)))

 
ALEKSANDR GADZERA:

А что это значит?)))

Смотря какой фьючерс у вас, месяц экспирации. 
 
ALEKSANDR GADZERA:

AUDUSD  будет весело если после пробоя вверх улетит)) вот и хз.... куда.... только ждать,  но более серьёзные сигналы вниз показывают, поэтому я туда склоняюсь...


Вниз пойдет. Вынесет всех мелких и вниз..)

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