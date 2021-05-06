FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 231

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MakarFX:
Тоже в продажах, надеялся сегодня закрыться 1,225

норм, не торопись, я туда же. вместе пойдем

;)

 

По канадцу. Вчерашние продажи закрыты. Сегодня новые продажи.


 
Renat Akhtyamov:

если все кинемся покупать еву,

то можем бежать за пузырем

помянем депозит

;)


Толчок Дан Едем у Верх... 

 
Speculator:


Толчок Дан Едем у Верх... 

забирай верхнюю, пока разрешают

и поставишь ниже второй потом,(например на 1.010)

тока поменьше

 
Speculator:

Толчок Дан Едем у Верх... 

А я вниз...

 
MakarFX:

А я вниз...

Это всё зависит от кругозора!

 
Renat Akhtyamov:

забирай верхнюю, пока разрешают

и поставишь ниже второй потом,(например на 1.010)

тока поменьше


Туда хочу... 1.0785 

 
Alexxl2008:
Всем привет,Евро сползает вниз на 0.83 

В 2023 году ... а так на 1.19 запросто прокатиться надо глобально... а вот потом "в пол"

[Удален]  
Speculator:


Туда хочу... 1.0785 

а, будет здесь ... 1.0885 

 

Вот здесь и закрою!

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