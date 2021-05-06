FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 231
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Тоже в продажах, надеялся сегодня закрыться 1,225
норм, не торопись, я туда же. вместе пойдем
;)
По канадцу. Вчерашние продажи закрыты. Сегодня новые продажи.
если все кинемся покупать еву,
то можем бежать за пузырем
помянем депозит
;)
Толчок Дан Едем у Верх...
Толчок Дан Едем у Верх...
забирай верхнюю, пока разрешают
и поставишь ниже второй потом,(например на 1.010)
тока поменьше
Толчок Дан Едем у Верх...
А я вниз...
А я вниз...
Это всё зависит от кругозора!
забирай верхнюю, пока разрешают
и поставишь ниже второй потом,(например на 1.010)
тока поменьше
Туда хочу... 1.0785
Всем привет,Евро сползает вниз на 0.83
В 2023 году ... а так на 1.19 запросто прокатиться надо глобально... а вот потом "в пол"
Туда хочу... 1.0785
а, будет здесь ... 1.0885
Вот здесь и закрою!