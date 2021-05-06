FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 541

Новый комментарий
 
Значит вниз пойдёт)
 
murziks:

По евре точно вверх сейчас, крупные игроки покупают еще с 9 числа!.

Смотреть это могут не только лишь все, мало кто может это делать.(С)

[Удален]  
SanAlex:

Вот может быть теперь, в Вашу сторону пойдёт.

 я имею ввиду вниз !!! - (верхняя метка не сработала сегодня) 

- сигнал с красной пипкой слабенький, скорее всего дойдёт к 1.18227 и опять начнёт движение верх

-----------------------------------------------------------------------------------

у фунта, тот же ход к 1.32072 и после в верх 

----------------------------------------------------------------------------------

Файлы:
EURUSDH2_1.18227.png  58 kb
GBPUSDH2_1.32072.png  52 kb
 

Важный уровень 1.3270 . Что то серьёзное рассматривать пока не стоит.

Возможно и падение но не сильное.

Файлы:
pmfhri8p3X.png  29 kb
vRFO8ZctWQ.png  6 kb
rCgsNARGWK.png  7 kb
 

Всем привет

GBPUSD  профукал вчера точку, но еще не поздно встать на продажу... будем падать долго


 
ALEKSANDR GADZERA:

Всем привет

GBPUSD  профукал вчера точку, но еще не поздно встать на продажу... будем падать долго


Приветствую!

Ну, так и быть поддержу вас в прогнозе по евродоллару, но цели у меня реальнее)


 

Всем привет. По новозеландцу продажа.


 
Egor Manakhov:

Приветствую!

Ну, так и быть поддержу вас в прогнозе по евродоллару, но цели у меня реальнее)


EURUSD Ну хоть кто-то со мной. я думаю первый chekpoint  вот тут будет...


[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:

Всем привет

GBPUSD  профукал вчера точку, но еще не поздно встать на продажу... будем падать долго


может к 1.29833,- но всё же фунт древняя валюта, а значит ценится. 

Файлы:
GBPUSDDaily_1.29833.png  58 kb
GBPUSDH2_1.29833.png  64 kb
 
SanAlex:

может к 1.29833,- но всё же фунт древняя валюта, а значит ценится. 

вчера максимум был по закрытию бара... дней 10 точно будем падать...

1...534535536537538539540541542543544545546547548...656
Новый комментарий