FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 541
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По евре точно вверх сейчас, крупные игроки покупают еще с 9 числа!.
Смотреть это могут не только лишь все, мало кто может это делать.(С)
Вот может быть теперь, в Вашу сторону пойдёт.
я имею ввиду вниз !!! - (верхняя метка не сработала сегодня)
- сигнал с красной пипкой слабенький, скорее всего дойдёт к 1.18227 и опять начнёт движение верх
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у фунта, тот же ход к 1.32072 и после в верх
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Важный уровень 1.3270 . Что то серьёзное рассматривать пока не стоит.
Возможно и падение но не сильное.
Всем привет
GBPUSD профукал вчера точку, но еще не поздно встать на продажу... будем падать долго
Всем привет
GBPUSD профукал вчера точку, но еще не поздно встать на продажу... будем падать долго
Приветствую!
Ну, так и быть поддержу вас в прогнозе по евродоллару, но цели у меня реальнее)
Всем привет. По новозеландцу продажа.
Приветствую!
Ну, так и быть поддержу вас в прогнозе по евродоллару, но цели у меня реальнее)
EURUSD Ну хоть кто-то со мной. я думаю первый chekpoint вот тут будет...
Всем привет
GBPUSD профукал вчера точку, но еще не поздно встать на продажу... будем падать долго
может к 1.29833,- но всё же фунт древняя валюта, а значит ценится.
может к 1.29833,- но всё же фунт древняя валюта, а значит ценится.
вчера максимум был по закрытию бара... дней 10 точно будем падать...