FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 400

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Renat Akhtyamov:

еле нашел

;)

https://www.mql5.com/ru/forum/329394/page367#comment_18344997

Привет! К сожалению ничего понять не могу, видимо разными понятиями оперируем

 
Renat Akhtyamov:

Сергей, сравнивать цену саму с собой - не этично.

Я называю такое действо - натянуть фибо на ценник.


А смысл?

смысл вот в чем, когда работаешь с осциллятором, который как известно отображает происходящее в канале, параметр которого сам же можешь регулировать, то можно отследить два процесса, например для Стохастики, которая работает с Хай/Лоу свечи, она покажет силу слабость нового Лоу, вот Кабель, цена дала новый лоу(стрелками отметил), а Стохастик показал, что сил у этого падения очень мало, дивергенция как предсказатель слабости нового лоу цены


 
Igor Bebeshin:

Два варианта:

  • или автоматически рассчитываются разворотные точки по 9-ти масштабам ценового движения и от них строится комплект вил Эндрюса + линии Шиффа...
    В этом случае используется индикаторная платформа ZUP, но как все построенное автоматически - нужно самому проверять правильность выбора экстремумов.
    Долго и можно внести свои ошибки.
  • или проводится волновой анализ и такой же комплект строится от волновых вершин.
    В этом случае делаешь все сам, а программа-советник Elliott Wave Maker в реальном масштабе времени проверяет твой волновой анализ (сообщая об ошибках) и выводит все построения по клавиатурным командам.
    Проверка производится быстрее, чем может выполнить трейдер, и безошибочно.

понял примерно, спасибо

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До выхода Розничных продаж несколько минут осталось, а они способны все порвать, так что б/у


 
VVT:

Привет! Вы изменили стиль графика)

Скажите пожалуйста, как специалист по уровням, всегда ли пробитый уровень предпологает дальнейшее движение в том же направлении, и наоборот, при отбое от уровня???

Иногда наблюдаю картину, как цена пролетает уровень даже не моргнув глазом

фишка в том, что пробой уровня пробою рознь, точно так жже и отбой отбою рознь, например при пробое важно(и это не я выдумал, а Герчик) как цена подоходит к уровню, если с поджатием, то если будт пробой, то скорее всего его рынок поддержит и дальше унесет цену, при отбое важно уже наличие соабость в экстремуме, которые показал отбой... То есть тонкостей предостаточно

 

Золото, появились признаки непроходимости сопротивления(вчерашнего максимума)


 

Кабель чо то драйв потерял, после отбоя от поддержки, так что б/у вынесло, но буду пробовать по Золоту на Юга

Файлы:
GBPUSDH1.png  58 kb
XAUUSDH1.png  56 kb
 
Sergey Lazarenko:

Привет! К сожалению ничего понять не могу, видимо разными понятиями оперируем

а я думал что торгуешь уже, раз пропал
 
Sergey Lazarenko:

смысл вот в чем, когда работаешь с осциллятором, который как известно отображает происходящее в канале, параметр которого сам же можешь регулировать, то можно отследить два процесса, например для Стохастики, которая работает с Хай/Лоу свечи, она покажет силу слабость нового Лоу, вот Кабель, цена дала новый лоу(стрелками отметил), а Стохастик показал, что сил у этого падения очень мало, дивергенция как предсказатель слабости нового лоу цены


спорить не буду

хозяин - барин

 
Sergey Lazarenko:

Золото, появились признаки непроходимости сопротивления(вчерашнего максимума)


и после недолгого сомнения улетела вниз, до первого серьезного уровня поддержки 

Файлы:
XAUUSDH1.png  56 kb
 
Sergey Lazarenko:

Золото, появились признаки непроходимости сопротивления(вчерашнего максимума)

То у Вас было дно, теперь непроходимость максимума как при запоре) Стал в продажу, посмотрим

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