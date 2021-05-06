FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 400
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еле нашел
;)
https://www.mql5.com/ru/forum/329394/page367#comment_18344997
Привет! К сожалению ничего понять не могу, видимо разными понятиями оперируем
Сергей, сравнивать цену саму с собой - не этично.
Я называю такое действо - натянуть фибо на ценник.
А смысл?
смысл вот в чем, когда работаешь с осциллятором, который как известно отображает происходящее в канале, параметр которого сам же можешь регулировать, то можно отследить два процесса, например для Стохастики, которая работает с Хай/Лоу свечи, она покажет силу слабость нового Лоу, вот Кабель, цена дала новый лоу(стрелками отметил), а Стохастик показал, что сил у этого падения очень мало, дивергенция как предсказатель слабости нового лоу цены
Два варианта:
В этом случае используется индикаторная платформа ZUP, но как все построенное автоматически - нужно самому проверять правильность выбора экстремумов.
Долго и можно внести свои ошибки.
В этом случае делаешь все сам, а программа-советник Elliott Wave Maker в реальном масштабе времени проверяет твой волновой анализ (сообщая об ошибках) и выводит все построения по клавиатурным командам.
Проверка производится быстрее, чем может выполнить трейдер, и безошибочно.
понял примерно, спасибо
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До выхода Розничных продаж несколько минут осталось, а они способны все порвать, так что б/у
Привет! Вы изменили стиль графика)
Скажите пожалуйста, как специалист по уровням, всегда ли пробитый уровень предпологает дальнейшее движение в том же направлении, и наоборот, при отбое от уровня???Иногда наблюдаю картину, как цена пролетает уровень даже не моргнув глазом
фишка в том, что пробой уровня пробою рознь, точно так жже и отбой отбою рознь, например при пробое важно(и это не я выдумал, а Герчик) как цена подоходит к уровню, если с поджатием, то если будт пробой, то скорее всего его рынок поддержит и дальше унесет цену, при отбое важно уже наличие соабость в экстремуме, которые показал отбой... То есть тонкостей предостаточно
Золото, появились признаки непроходимости сопротивления(вчерашнего максимума)
Кабель чо то драйв потерял, после отбоя от поддержки, так что б/у вынесло, но буду пробовать по Золоту на Юга
Привет! К сожалению ничего понять не могу, видимо разными понятиями оперируем
смысл вот в чем, когда работаешь с осциллятором, который как известно отображает происходящее в канале, параметр которого сам же можешь регулировать, то можно отследить два процесса, например для Стохастики, которая работает с Хай/Лоу свечи, она покажет силу слабость нового Лоу, вот Кабель, цена дала новый лоу(стрелками отметил), а Стохастик показал, что сил у этого падения очень мало, дивергенция как предсказатель слабости нового лоу цены
спорить не буду
хозяин - барин
Золото, появились признаки непроходимости сопротивления(вчерашнего максимума)
и после недолгого сомнения улетела вниз, до первого серьезного уровня поддержки
Золото, появились признаки непроходимости сопротивления(вчерашнего максимума)
То у Вас было дно, теперь непроходимость максимума как при запоре) Стал в продажу, посмотрим