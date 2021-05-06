FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 115

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Дмитрий:

Золото рухнуло

Может саудиты скинули. Штаны то поддержать чем-то надо

 
Ivan Butko:

А что с ними? Нет доступа. Сколько пролетели пунктов? (и в какую сторону)

http://www.profinance.ru/quote_show.php

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Konstantin Nikitin:

Может саудиты скинули. Штаны то поддержать чем-то надо

Штаты выходят из рынков развивающихся стран и альтернативных активов и перекладываются в доллар.

А у саудитов все зашибись

 
Дмитрий:

А у саудитов все зашибись

Цыплят по осени считают. Так что посмотрим. Не так там все радужно, как пытаются нарисовать.

 
Еврофранк третий раз подошёл к поддержке и затаился на целый день. Прорвёт и вниз?
 

Бакс нарисовал новую цель:

Остается вопрос: сразу заберут или через зад?

 
Lesorub:

Бакс нарисовал новую цель:

Остается вопрос: сразу заберут или через зад?

Через ад конечно же

 
Alexey Nikiforov:

Через ад конечно же

Неужели ОНИ опустят Бакс???

Может, через 113,11...
 
Индекс доу уже упал сильнее, чем в 2008. Если брать в абсолютных числах. В процентном отношении пока что не так сильно... Но падает бодрее. Ни ставки, ни новое смягчение походу никого не воодушевили?
 
Lesorub:

Неужели ОНИ опустят Бакс???

Может, через 113,11...

Не вижу целей так низко 

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