FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 115
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Золото рухнуло
Может саудиты скинули. Штаны то поддержать чем-то надо
А что с ними? Нет доступа. Сколько пролетели пунктов? (и в какую сторону)
http://www.profinance.ru/quote_show.php
Может саудиты скинули. Штаны то поддержать чем-то надо
Штаты выходят из рынков развивающихся стран и альтернативных активов и перекладываются в доллар.
А у саудитов все зашибись
А у саудитов все зашибись
Цыплят по осени считают. Так что посмотрим. Не так там все радужно, как пытаются нарисовать.
Бакс нарисовал новую цель:
Остается вопрос: сразу заберут или через зад?
Бакс нарисовал новую цель:
Остается вопрос: сразу заберут или через зад?
Через ад конечно же
Через ад конечно же
Неужели ОНИ опустят Бакс???
Неужели ОНИ опустят Бакс???Может, через 113,11...
Не вижу целей так низко