FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 81
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И пытаюсь приручить Еньку...
План по открытым ордерам в 400 п.!
скорее всего, до топает к (- R3 - ) а там, можно начинать, открываться в SELL USDCADH2
Тренд в верх! Как же так)
не понял - что Вы, имеете ввиду ? то что пара, может пойти вверх ? я и жду, точки для входа, что бы открыться в SELL
не понял - что Вы, имеете ввиду ? то что пара, может пойти вверх ? я и жду, точки для входа, что бы открыться в SELL
Ваш sell был в районе 1. 3280)
От - R3 -
От - R3 -
Небольшой План для раздумий:
Небольшой План для раздумий:
Вам бы отдохнуть денек, в ветке только вы
Владимир если это Вас пугает - значит Вы букварь со сторожем скурили...))
Вам бы отдохнуть денек, в ветке только вы