FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 81

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И пытаюсь приручить Еньку...

План по открытым ордерам в 400 п.!

 
Alexsandr San:

скорее всего, до топает к (- R3 - ) а там, можно начинать, открываться в SELL              USDCADH2

 

Тренд в верх! Как же так) 
[Удален]  
Desaps:
Тренд в верх! Как же так)  

не понял - что Вы, имеете ввиду ? то что пара, может пойти вверх ? я и жду, точки для входа, что бы открыться в SELL 

 
Alexsandr San:

не понял - что Вы, имеете ввиду ? то что пара, может пойти вверх ? я и жду, точки для входа, что бы открыться в SELL 

Ваш sell был в районе 1. 3280) 
[Удален]  
Desaps:
Ваш sell был в районе 1. 3280) 

От  - R3 -

USDCADH2

 
Alexsandr San:

От  - R3 -


Перепутал... 

Это Лесоруб был)) 
 

Небольшой План для раздумий:


[Удален]  
Lesorub:

Небольшой План для раздумий:


Вам бы отдохнуть денек, в ветке только вы
 
Vladimir Baskakov:
Вам бы отдохнуть денек, в ветке только вы

Владимир если это Вас пугает - значит Вы букварь со сторожем скурили...))

 
Vladimir Baskakov:
Вам бы отдохнуть денек, в ветке только вы
Что, опять с фунтом кинули? Понимаю... Остаётся только потявкивать. 
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