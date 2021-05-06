FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 470

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ALEKSANDR GADZERA:
Роста не будет в ближайшее 10-15 недель

Тоже так думала.) Увы похоже верх сначала

 
sterva:

Тоже так думала.) Увы похоже верх сначала

ага, выход странноватый из треугольника  .... 400 пунктов впринцыпе  как и планировали нормально извиняюсь с Серебром перепутал... тут 200 прошли

До 


после 


 
VVT:

Если задумались о фундаменте, посмотрите пример как золото выходило из предыдущего максимума 2011, было 2-3 неудачные попытки сделать новый максимум, к тому же во время выборов 2012, так что когда то конечно же пойдёт вниз, но пока вверх, для этого есть все предпосылки )

Какие именно "все предпосылки"? 

 
Не надо уже торговать имхо, неделя осталась до истечения контракта, ликвидности нет.
 
Ivan Butko:

Велика ли вероятность, что цена дойдет до 1.1788? 
Очень надо)))

Главное что продажи хедж фондов не продавят, так что я продал снова в пятницу. Индикатор wallstreettrader пока не подводил.

 
murziks:

Главное что продажи хедж фондов не продавят, так что я продал снова в пятницу. Индикатор wallstreettrader пока не подводил.

Ну и ладненько. Я бы Вас забанил. 

 
Ну все Байден выиграл гонку. Понедельник откроется гепом куда-то в район 1.19+, а закроется неделя наверное около 1.20 по евро.
 
Lesorub:

Точно!

Я набрал свою позу по Чифу уже давно, лот с хвостиком.

Ход ожидаю 1052 п. по 4х знаку, своп положительный. Цель известна заранее.

Потому не тужу... Тупо жду профит!

Чего и всем желаю...

Посмотрел движение.

Результат просто убил.

Крыли?

У меня пока не самый красивый рисунок получился.(Еще много ниже до 0.868 как вариант)

У Вас нижние цели какие?

 
vaz:

Посмотрел движение.

Результат просто убил.

Крыли?

У меня пока не самый красивый рисунок получился.(Еще много ниже до 0.868 как вариант)

У Вас нижние цели какие?

Здесь пишут многие убитые или раненые на 95%...  Зачем вам эти цели?  Да и все есть выше несколькими постами, по Евре точно! 
 
Lesorub:
Здесь пишут многие убитые или раненые на 95%... 

))) Прива Дружище!!!

Что у тебя с Фунтиком на Понедельник?

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