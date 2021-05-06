FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 470
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Роста не будет в ближайшее 10-15 недель
Тоже так думала.) Увы похоже верх сначала
Тоже так думала.) Увы похоже верх сначала
ага, выход странноватый из треугольника #4137 .... 400 пунктов впринцыпе как и планировали нормально извиняюсь с Серебром перепутал... тут 200 прошли
До
после
Если задумались о фундаменте, посмотрите пример как золото выходило из предыдущего максимума 2011, было 2-3 неудачные попытки сделать новый максимум, к тому же во время выборов 2012, так что когда то конечно же пойдёт вниз, но пока вверх, для этого есть все предпосылки )
Какие именно "все предпосылки"?
Велика ли вероятность, что цена дойдет до 1.1788?
Очень надо)))
Главное что продажи хедж фондов не продавят, так что я продал снова в пятницу. Индикатор wallstreettrader пока не подводил.
Главное что продажи хедж фондов не продавят, так что я продал снова в пятницу. Индикатор wallstreettrader пока не подводил.
Ну и ладненько. Я бы Вас забанил.
Точно!
Я набрал свою позу по Чифу уже давно, лот с хвостиком.
Ход ожидаю 1052 п. по 4х знаку, своп положительный. Цель известна заранее.
Потому не тужу... Тупо жду профит!
Чего и всем желаю...
Посмотрел движение.
Результат просто убил.
Крыли?
У меня пока не самый красивый рисунок получился.(Еще много ниже до 0.868 как вариант)
У Вас нижние цели какие?
Посмотрел движение.
Результат просто убил.
Крыли?
У меня пока не самый красивый рисунок получился.(Еще много ниже до 0.868 как вариант)
У Вас нижние цели какие?
Здесь пишут многие убитые или раненые на 95%...
))) Прива Дружище!!!
Что у тебя с Фунтиком на Понедельник?