FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 484

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Aleksandr Yakovlev:

Спасибо конечно, но постарайся тоже не высказываться критично по 

поводу мнений видения рынка других участников.

Сами виноваты, нечего выпендриваться. я никогда никого не принижаю, если не нарываются первые. ладно закончили болтать.

 

EURUSD  следующая точка в 13:15

как обычно два варианта если при закрытии свечи на М15 будет там минимум тогда пойдем вверх.


 

Если по еве будет похожая конструкция, можно долиться наверно.


 
Aleksandr Yakovlev:

Если по еве будет похожая конструкция, можно долиться наверно.

Не спешит евра сдаваться, но чиф медленно но верно идёт к цели, так и до 1 дотянет)

 
Aleksandr Yakovlev:

Если по еве будет похожая конструкция, можно долиться наверно.


доливайся конечно, 800 пунктов за 1-3 месяца вниз.

 
ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD  следующая точка в 13:15

как обычно два варианта если при закрытии свечи на М15 будет там минимум тогда пойдем вверх.


Думаю будет просто небольшая остановка и снова вниз быстро полетим, так как на Н1 этой точки нет. Будем ближе к точке, поймем можно доливаться или нет


 
ALEKSANDR GADZERA:

Думаю будет просто небольшая остановка и снова вниз быстро полетим, так как на Н1 этой точки нет. Будем ближе к точке, поймем можно доливаться или нет


Ну вобщем-то так и получается думаю можно добавиться на sell,  по всем правилам должны упасть на 60 пунктов примерно, но что-то ростем. хм... посмотрим.. может ошибся на один бар.


 
ALEKSANDR GADZERA:

GBPJPY  тут вот так должно быть


Ну вроде начала разворачиваться, пока все по расписанию...   

 
Начинается шалтай-балтай ))))
[Удален]  
ALEKSANDR GADZERA:
Начинается шалтай-балтай ))))
Отдохни товарищ, в ветке один ты
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