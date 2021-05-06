FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 484
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Спасибо конечно, но постарайся тоже не высказываться критично по
поводу мнений видения рынка других участников.
Сами виноваты, нечего выпендриваться. я никогда никого не принижаю, если не нарываются первые. ладно закончили болтать.
EURUSD следующая точка в 13:15
как обычно два варианта если при закрытии свечи на М15 будет там минимум тогда пойдем вверх.
Если по еве будет похожая конструкция, можно долиться наверно.
Если по еве будет похожая конструкция, можно долиться наверно.
Не спешит евра сдаваться, но чиф медленно но верно идёт к цели, так и до 1 дотянет)
Если по еве будет похожая конструкция, можно долиться наверно.
доливайся конечно, 800 пунктов за 1-3 месяца вниз.
EURUSD следующая точка в 13:15
как обычно два варианта если при закрытии свечи на М15 будет там минимум тогда пойдем вверх.
Думаю будет просто небольшая остановка и снова вниз быстро полетим, так как на Н1 этой точки нет. Будем ближе к точке, поймем можно доливаться или нет
Думаю будет просто небольшая остановка и снова вниз быстро полетим, так как на Н1 этой точки нет. Будем ближе к точке, поймем можно доливаться или нет
Ну вобщем-то так и получается думаю можно добавиться на sell, по всем правилам должны упасть на 60 пунктов примерно, но что-то ростем. хм... посмотрим.. может ошибся на один бар.
GBPJPY тут вот так должно быть
Ну вроде начала разворачиваться, пока все по расписанию... #4815
Начинается шалтай-балтай ))))