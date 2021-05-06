FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 582

Новый комментарий
 
Sergey Lazarenko:

зашибись Китайский юань дал разворот, сразу после выхода положительных новостей

 

Сразу после выхода положительных новостей китайский юань начал расти.

зашибись....

 
denis.eremin:

Сразу после выхода положительных новостей китайский юань начал расти.

зашибись....

 всмысле укреплятся, а не на графике расти. Когда юань растет в цене, это значит за один юань дают больше долларов, так грамотнее

 
ALEKSANDR GADZERA:

EURJPY эта свеча обязательно должна быть нисходяшей... хз чего мы вверх поперлись...


не хочет падать


 
Sergey Lazarenko:

 всмысле укреплятся, а не на графике расти. Когда юань растет в цене, это значит за один юань дают больше долларов, так грамотнее

Сразу после выхода положительных новостей китайский юань начал расти - один юань стал стоить больше долларов США
 
denis.eremin:
Сразу после выхода положительных новостей китайский юань начал расти - один юань стал стоить больше долларов США

тебе чо не нравится? Что на графике не растет? 

 
А я хочу свои силы на форекс попробовать, вдруг удастся подзаработать да ещё и солидную сумму. Может кто нибудь уже так зарабатывает, и мог бы поделиться своим опытом? Я пока форекс график стараюсь понять, вроде бы ничего сложного там нет . Но конечно, надо больше опыта и практики, без этого не получится выйти на постоянный доход
 
Booltonn:
А я хочу свои силы на форекс попробовать, вдруг удастся подзаработать да ещё и солидную сумму. Может кто нибудь уже так зарабатывает, и мог бы поделиться своим опытом? Я пока форекс график стараюсь понять, вроде бы ничего сложного там нет . Но конечно, надо больше опыта и практики, без этого не получится выйти на постоянный доход

Никого не слушайте, это маркетинг!

Вот что у вас будет на постоянной основе

Будете только делать вводы, а выводы если и будут, то они будут раз в 50 меньше, чем потери.

Так всё реально устроено. Можно верить и в обратное, но реальность расставит все точки.

Бегите отсюда, пока не поздно и больше не возвращайтесь для своего-же блага!

 
Booltonn:
А я хочу свои силы на форекс попробовать, вдруг удастся подзаработать да ещё и солидную сумму. Может кто нибудь уже так зарабатывает, и мог бы поделиться своим опытом? Я пока форекс график стараюсь понять, вроде бы ничего сложного там нет . Но конечно, надо больше опыта и практики, без этого не получится выйти на постоянный доход

))) Простой совет - не используй индикаторы, начни работать с простой разметки, анализа тренда и его видов, применяй фигуры и ищи паттерны и самое главное работа с ордерами,не режь дэпо стопами, старайся делать замки хоть поначалу это и будут отрицательные, работай лимитками... ./ Возможно через несколько лет сможешь понять поведение рынка и его закономерности,

а полученный опыт сможешь применять на практике и подберёшь необходимые инструменты или создашь свои для оптимальной торговли... ./
 
Vitaly Muzichenko:

Никого не слушайте, это маркетинг!

Вот что у вас будет на постоянной основе

Будете только делать вводы, а выводы если и будут, то они будут раз в 50 меньше, чем потери.

Так всё реально устроено. Можно верить и в обратное, но реальность расставит все точки.

Бегите отсюда, пока не поздно и больше не возвращайтесь для своего-же блага!

плохой пример) приходите через 2 месяца))

 
Booltonn:
А я хочу свои силы на форекс попробовать, вдруг удастся подзаработать да ещё и солидную сумму. Может кто нибудь уже так зарабатывает, и мог бы поделиться своим опытом? Я пока форекс график стараюсь понять, вроде бы ничего сложного там нет . Но конечно, надо больше опыта и практики, без этого не получится выйти на постоянный доход

так просто нехрен здесь делать, превратишься в рисователя картинок, иди учится к Герчику

1...575576577578579580581582583584585586587588589...656
Новый комментарий