FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 582
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зашибись Китайский юань дал разворот, сразу после выхода положительных новостей
Сразу после выхода положительных новостей китайский юань начал расти.
зашибись....
Сразу после выхода положительных новостей китайский юань начал расти.
зашибись....
всмысле укреплятся, а не на графике расти. Когда юань растет в цене, это значит за один юань дают больше долларов, так грамотнее
EURJPY эта свеча обязательно должна быть нисходяшей... хз чего мы вверх поперлись...
не хочет падать
всмысле укреплятся, а не на графике расти. Когда юань растет в цене, это значит за один юань дают больше долларов, так грамотнее
Сразу после выхода положительных новостей китайский юань начал расти - один юань стал стоить больше долларов США
тебе чо не нравится? Что на графике не растет?
А я хочу свои силы на форекс попробовать, вдруг удастся подзаработать да ещё и солидную сумму. Может кто нибудь уже так зарабатывает, и мог бы поделиться своим опытом? Я пока форекс график стараюсь понять, вроде бы ничего сложного там нет . Но конечно, надо больше опыта и практики, без этого не получится выйти на постоянный доход
Никого не слушайте, это маркетинг!
Вот что у вас будет на постоянной основе
Будете только делать вводы, а выводы если и будут, то они будут раз в 50 меньше, чем потери.
Так всё реально устроено. Можно верить и в обратное, но реальность расставит все точки.
Бегите отсюда, пока не поздно и больше не возвращайтесь для своего-же блага!
А я хочу свои силы на форекс попробовать, вдруг удастся подзаработать да ещё и солидную сумму. Может кто нибудь уже так зарабатывает, и мог бы поделиться своим опытом? Я пока форекс график стараюсь понять, вроде бы ничего сложного там нет . Но конечно, надо больше опыта и практики, без этого не получится выйти на постоянный доход
))) Простой совет - не используй индикаторы, начни работать с простой разметки, анализа тренда и его видов, применяй фигуры и ищи паттерны и самое главное работа с ордерами,не режь дэпо стопами, старайся делать замки хоть поначалу это и будут отрицательные, работай лимитками... ./ Возможно через несколько лет сможешь понять поведение рынка и его закономерности,а полученный опыт сможешь применять на практике и подберёшь необходимые инструменты или создашь свои для оптимальной торговли... ./
Никого не слушайте, это маркетинг!
Вот что у вас будет на постоянной основе
Будете только делать вводы, а выводы если и будут, то они будут раз в 50 меньше, чем потери.
Так всё реально устроено. Можно верить и в обратное, но реальность расставит все точки.
Бегите отсюда, пока не поздно и больше не возвращайтесь для своего-же блага!
плохой пример) приходите через 2 месяца))
А я хочу свои силы на форекс попробовать, вдруг удастся подзаработать да ещё и солидную сумму. Может кто нибудь уже так зарабатывает, и мог бы поделиться своим опытом? Я пока форекс график стараюсь понять, вроде бы ничего сложного там нет . Но конечно, надо больше опыта и практики, без этого не получится выйти на постоянный доход
так просто нехрен здесь делать, превратишься в рисователя картинок, иди учится к Герчику