FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 213

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Aleksandr Yakovlev:

Привет. Я не уверен что сейчас желаемое с действительным совпадет.

вы всегда можете проверить это)

 
ALEKSANDR GADZERA:

вы всегда можете проверить это)

Да, конечно. Проверяю по факту.

Да, и я не злорадствую.

Просто будь аккуратен.

 
Igor Zakharov:

Александр,

я неправильно понял твою методу и паттерн? попробовал сделать по ней анализ йены, получилась покупка:


Ну не знаю как у тебя так получается. Тут по крайней мере 3 варианта входа в позицию. Здесь описывать не буду.


 
Aleksandr Yakovlev:

Ну не знаю как у тебя так получается. Тут по крайней мере 3 варианта входа в позицию. Здесь описывать не буду.

тогда удалю, чтоб никого не смущать ложными картинками.

 
Aleksandr Yakovlev:

Да, конечно. Проверяю по факту.

Да, и я не злорадствую.

Просто будь аккуратен.

Самое главное, это основное движение  не всегда промежуточная волна такая как мне хочется, тут не поспоришь.

 
Igor Zakharov:

тогда удалю, чтоб никого не смущать ложными картинками.

жаль
[Удален]  

Всё указывало, что пара пойдёт вниз - но стоило мне открыть позицию, как началась бомбёжка.    XAUUSDM30

Кто подскажет, где мне теперь закрывать - что бы вылезти, из этой задницы ?

XAUUSDM30  

 
Alexsandr San:

Всё указывало, что пара пойдёт вниз - но стоило мне открыть позицию, как началась бомбёжка.    XAUUSDM30

Кто подскажет, где мне теперь закрывать - что бы вылезти, из этой задницы ? 

запрети программе открывать локи

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

запрети программе открывать локи

это я влез, и открыл противоположно 

 
Alexsandr San:

это я влез, и открыл противоположно 

Продавай. У меня цель 1677.
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