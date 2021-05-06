FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 213
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Привет. Я не уверен что сейчас желаемое с действительным совпадет.
вы всегда можете проверить это)
вы всегда можете проверить это)
Да, конечно. Проверяю по факту.
Да, и я не злорадствую.
Просто будь аккуратен.
Александр,
я неправильно понял твою методу и паттерн? попробовал сделать по ней анализ йены, получилась покупка:
Ну не знаю как у тебя так получается. Тут по крайней мере 3 варианта входа в позицию. Здесь описывать не буду.
Ну не знаю как у тебя так получается. Тут по крайней мере 3 варианта входа в позицию. Здесь описывать не буду.
тогда удалю, чтоб никого не смущать ложными картинками.
Да, конечно. Проверяю по факту.
Да, и я не злорадствую.
Просто будь аккуратен.
Самое главное, это основное движение #2116 не всегда промежуточная волна такая как мне хочется, тут не поспоришь.
тогда удалю, чтоб никого не смущать ложными картинками.
Всё указывало, что пара пойдёт вниз - но стоило мне открыть позицию, как началась бомбёжка. XAUUSDM30
Кто подскажет, где мне теперь закрывать - что бы вылезти, из этой задницы ?
Всё указывало, что пара пойдёт вниз - но стоило мне открыть позицию, как началась бомбёжка. XAUUSDM30
Кто подскажет, где мне теперь закрывать - что бы вылезти, из этой задницы ?
запрети программе открывать локи
запрети программе открывать локи
это я влез, и открыл противоположно
это я влез, и открыл противоположно