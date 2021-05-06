FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 258
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Оближу Евроену...
Пара EURCHF галочку рисует вниз на 1.0510 и затем вверх на 1.0705
Рисует...
по фунту - от жёлтой горизонтальной, в покупки буду входить
GBPUSDH2
сигнала нет - но вот "S2" от этого уровня, частенько отскакивает
сигнала нет- но вот "S2" от этого уровня, частенько отскакивает
Торгани GBPCAD:
Торгани GBPCAD:
Заманчиво ! у меня грошей мало , (золотишко вроде вниз пошло )
Рисует...
Прикуплю предполагаю 35 пунктов в прибыль возьму...
Предполагаю по (m5) EUR/USD до 1.09400 дойдет
Прикуплю предполагаю 35 пунктов в прибыль возьму...
Предполагаю по (m5) EUR/USD до 1.09400 дойдет
У меня продажа до 1,085
Стоило купить как в низ пошла... Следят