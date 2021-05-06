FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 258

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Пара EURCHF галочку рисует вниз на 1.0510 и затем вверх на 1.0705 
 

Оближу Евроену...


 
Alexxl2008:
Пара EURCHF галочку рисует вниз на 1.0510 и затем вверх на 1.0705 

Рисует...


[Удален]  
Alexsandr San:

по фунту - от жёлтой горизонтальной, в покупки буду входить

  GBPUSDH2

сигнала нет - но вот "S2" от этого уровня, частенько отскакивает

GBPUSDH2 

 
Alexsandr San:

сигнала нет- но вот "S2" от этого уровня, частенько отскакивает

 

Торгани GBPCAD:


[Удален]  
Lesorub:

Торгани GBPCAD:


Заманчиво ! у меня грошей мало , (золотишко вроде вниз пошло )

GBPCADH2

[Удален]  
Lesorub:

Рисует...


На 1.0462
 

Прикуплю предполагаю 35 пунктов в прибыль возьму...

Предполагаю по (m5) EUR/USD до 1.09400 дойдет  

 
Speculator:

Прикуплю предполагаю 35 пунктов в прибыль возьму...

Предполагаю по (m5) EUR/USD до 1.09400 дойдет  

У меня продажа до 1,085
 
MakarFX:
У меня продажа до 1,085

Стоило купить как в низ пошла... Следят 

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