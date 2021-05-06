FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 561

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sterva:

Вообще интересная цена 9800. Хотела спросить на перспективу. Есть те кто вообще только на биткоине сидит. 

Одна знакомая с 7800 доливает (просто не очень понимаю насколько выгодно получается и свободная маржа тает быстро и перспектива туманна) 

С биткоином неизвестно. Похоже,искусственно поднимают. Либо скаканет, либо пойдет медленно вниз
 
Egor Manakhov:

Вышел из франкйены с убытком -10п. Чувствуется и видится, что евройена более склонна к росту,чем франкйена. Переложился в евройену, также в покупку.


Сделка исполнена по тейкпрофиту, что не может не радовать. Кстати франкйена, реализовала прогноз не хуже, хотя у меня были сомнения, из-за глубокой просадки этого инструмента в пятницу. Сейчас быстрая сделка sell по евройене, с минимальным стопом

  

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Egor Manakhov:

Сделка исполнена по тейкпрофиту, что не может не радовать. Кстати франкйена, реализовала прогноз не хуже, хотя у меня были сомнения, из-за глубокой просадки этого инструмента в пятницу. Сейчас быстрая сделка sell по евройене, с минимальным стопом

  

как отработает sell - можно переходить в buy и на сегодня цель 124.346

EURJPYH2 124.346

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как то быстро падает золото, ...... немного отскочить к 3000

Файлы:
XAUUSDM30_1865.24.png  55 kb
XAUUSDWeekly.png  46 kb
 

Всем доброго утра!

GBPUSD  все без изменений, ждем хорошего падения


 

EURUSD  оч тяжелый разворот.... Аналогично GBPUSD


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ALEKSANDR GADZERA:

EURUSD  оч тяжелый разворот.... Аналогично GBPUSD


Больше как сюда смотрит 1.34623

GBPUSDH2 1.34623

 

Фунт продажа. Повторная.


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Aleksandr Yakovlev:

Фунт продажа. Повторная.


может всё-таки к R2 - а потом вниз?

GBPUSDM5 R2

 
SanAlex:

может всё-таки к R2 - а потом вниз?


Честно. Не хочу туда)))

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