FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 561
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вообще интересная цена 9800. Хотела спросить на перспективу. Есть те кто вообще только на биткоине сидит.
Одна знакомая с 7800 доливает (просто не очень понимаю насколько выгодно получается и свободная маржа тает быстро и перспектива туманна)
Вышел из франкйены с убытком -10п. Чувствуется и видится, что евройена более склонна к росту,чем франкйена. Переложился в евройену, также в покупку.
Сделка исполнена по тейкпрофиту, что не может не радовать. Кстати франкйена, реализовала прогноз не хуже, хотя у меня были сомнения, из-за глубокой просадки этого инструмента в пятницу. Сейчас быстрая сделка sell по евройене, с минимальным стопом
Сделка исполнена по тейкпрофиту, что не может не радовать. Кстати франкйена, реализовала прогноз не хуже, хотя у меня были сомнения, из-за глубокой просадки этого инструмента в пятницу. Сейчас быстрая сделка sell по евройене, с минимальным стопом
как отработает sell - можно переходить в buy и на сегодня цель 124.346
как то быстро падает золото, ...... немного отскочить к 3000
Всем доброго утра!
GBPUSD все без изменений, ждем хорошего падения
EURUSD оч тяжелый разворот.... Аналогично GBPUSD
EURUSD оч тяжелый разворот.... Аналогично GBPUSD
Больше как сюда смотрит 1.34623
Фунт продажа. Повторная.
Фунт продажа. Повторная.
может всё-таки к R2 - а потом вниз?
может всё-таки к R2 - а потом вниз?
Честно. Не хочу туда)))