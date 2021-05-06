FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 149

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Aleksandr Yakovlev:

Что то я пропустил. Это вы про что сейчас.

EurUsd оттолкнулась от нисходящей скользящей средней на 30м. Полетели на юга.
 
Maksim Dlugoborskiy:
EurUsd оттолкнулась от нисходящей скользящей средней на 30м

Все, спасибо. Понял.

 
Aleksandr Yakovlev:

Все, спасибо. Понял.

К вашему таргету двигаемся. 1.08800
На графике 1h тоже смотрится классически. 
 

Я немного опоздал со входом. Но пару десятков пунктов уже закрыл

в сделке и перевел в БУ.


 

Фунту грохнуться не мешало бы.. Пунктов на 600:


 

Как по мне, так я буду смотреть подобный сценарий.


 
Aleksandr Yakovlev:

Как по мне, так я буду смотреть подобный сценарий.


Там же точка!   

Ладно, сколько дадут...

 

Ладно, хватит на сегодня. Тем более пятница. Закрыл все.


 

Надо на рисование походить, не очень у меня похоже)

до

после

Проблема вся в том, что походу так и будет валить вврех,(((. Ждем точку.

 
Lesorub:

Вы, походу, еще с КУКЛом не знакомы! Породистый товарисч...

))))) правильный забор тренда!

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