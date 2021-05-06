FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 149
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Что то я пропустил. Это вы про что сейчас.
EurUsd оттолкнулась от нисходящей скользящей средней на 30м
Все, спасибо. Понял.
Все, спасибо. Понял.
Я немного опоздал со входом. Но пару десятков пунктов уже закрыл
в сделке и перевел в БУ.
Фунту грохнуться не мешало бы.. Пунктов на 600:
Как по мне, так я буду смотреть подобный сценарий.
Как по мне, так я буду смотреть подобный сценарий.
Там же точка!
Ладно, сколько дадут...
Ладно, хватит на сегодня. Тем более пятница. Закрыл все.
Надо на рисование походить, не очень у меня похоже)
до
после
Проблема вся в том, что походу так и будет валить вврех,(((. Ждем точку.
Вы, походу, еще с КУКЛом не знакомы! Породистый товарисч...
))))) правильный забор тренда!