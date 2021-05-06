FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 410
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CADJPY если с индексом совпадают, тогда будет дикое падение.... везде сейчас точки...
Все, на КИВИ есть подтверждение в селл, стоп за хай...
Все, на КИВИ есть подтверждение в селл, стоп за хай...
да уж давно стою по полной)))
да уж давно стою по полной)))
ТР 0.6627, 50% от движения...
ТР 0.6627, 50% от движения...
что-то мне кажется маловато очень. я бы сказал 0,655
что-то мне кажется маловато очень. я бы сказал 0,655
Тухлятина на рынке, хрен дождешься...
Тухлятина на рынке, хрен дождешься...
Всем привет.
AUDUSD Ну вроде все больше ничего не держит, должны сейчас упасть бистро и сильно. и NZDUSD аналогично
Всем привет.
AUDUSD Ну вроде все больше ничего не держит, должны сейчас упасть бистро и сильно. и NZDUSD аналогично
Лучше смотри все, что с CAD!
Например:
Лучше смотри все, что с CAD!
Например:
Встал немного на продажу, если сильного отката не будет можно забыть на пару недель. Сейчас самое лучшее время для открытия ордеров по всем парам практически. везде Дневные и Н4 экстремумы.
Встал немного на продажу, если сильного отката не будет можно забыть на пару недель. Сейчас самое лучшее время для открытия ордеров по всем парам практически. везде Дневные и Н4 экстремумы.
Цели по палкам:
Час:
После подтверждения разворотного сигнала - покупки!