FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 410

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ALEKSANDR GADZERA:

CADJPY  если с индексом совпадают, тогда будет дикое падение.... везде сейчас точки...


Все, на КИВИ есть подтверждение в селл, стоп за хай...

 
Lesorub:

Все, на КИВИ есть подтверждение в селл, стоп за хай...

да уж давно стою по полной)))

 
ALEKSANDR GADZERA:

да уж давно стою по полной)))

ТР 0.6627, 50% от движения...

 
Lesorub:

ТР 0.6627, 50% от движения...

что-то мне кажется маловато очень. я бы сказал 0,655

 
ALEKSANDR GADZERA:

что-то мне кажется маловато очень. я бы сказал 0,655

Тухлятина на рынке, хрен дождешься...

 
Lesorub:

Тухлятина на рынке, хрен дождешься...

Ну значит на завтра вся движуха переносится... 
 

Всем привет.

AUDUSD Ну вроде все больше ничего не держит, должны сейчас упасть бистро и сильно. и NZDUSD аналогично


 
ALEKSANDR GADZERA:

Всем привет.

AUDUSD Ну вроде все больше ничего не держит, должны сейчас упасть бистро и сильно. и NZDUSD аналогично


Лучше смотри все, что с CAD!

Например:


 
Lesorub:

Лучше смотри все, что с CAD!

Например:


Встал немного на продажу, если сильного отката не будет можно забыть на пару недель. Сейчас самое лучшее время для открытия ордеров по всем парам практически. везде Дневные и Н4 экстремумы.


 
ALEKSANDR GADZERA:

Встал немного на продажу, если сильного отката не будет можно забыть на пару недель. Сейчас самое лучшее время для открытия ордеров по всем парам практически. везде Дневные и Н4 экстремумы.


Цели по палкам:

Час:

После подтверждения разворотного сигнала - покупки!

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