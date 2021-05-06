FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020 - страница 500
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Есть сигнал у меня по еврофунту . Грех не воспользоваться.
Не исключена вероятность захода цены в зону накопления на 50% от ширины самой этой зоны.
В общем будем посмотреть)))
Привет! я всегда опаздываю с сигналом на двух часовом. но если переключится на 30минутный, то сигнал совпал с твоим.
Привет! я всегда опаздываю с сигналом на двух часовом. но если переключится на 30минутный, то сигнал совпал с твоим.
А я тебе неоднократно говорил.
Смотрим где цена находиться на 4 ч. или день, а принимаем решение по сделке на 15-30 м. графике.
Классика короче.
потому что не спится, да?
сказал же вчера - продать и не париться месяц, примерно до 17.12.2020
Да, как обычно неправ, евро надо покупать сейчас, будет рост до 1,2
ну не может он сразу - так быстро не бывает, ведь нужно ему немного отскочить - а так да! он метит себе дорожку к верху.
Смех да и только.
Смех да и только.
Смейся смейся, потом я посмеюсь
Ну раз индикатор показал покупку, значит покупаем, Саш ты ничего не понимаешь)))
Ну раз индикатор показал покупку, значит покупаем, Саш ты ничего не понимаешь)))
Мне до понимания далеко)))
Хотя с филосовской стороны цена будет когда нибудь там (1,2)
Смотря на дневной график-я не вижу разворота на север.
Смотря на 30 м. график--указывает все вниз. Так что пока вниз.
Нее, если конечно будет сигнал вверх, соответственно развернусь.
Но пока предпосылок нет.
Мне до понимания далеко)))
Хотя с филосовской стороны цена будет когда нибудь там (1,2)
Смотря на дневной график-я не вижу разворота на север.
Смотря на 30 м. график--указывает все вниз. Так что пока вниз.
Нее, если конечно будет сигнал вверх, соответственно развернусь.
Но пока предпосылок нет.
Смотри Ауди вниз EURJPY GBPJPY тоже вниз, начала новой волны сейчас
Смотри Ауди вниз EURJPY GBPJPY
Пока не торгую ими.
Хватает того что есть.